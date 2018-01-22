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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

پیشنهاد رئیس کمیته امنیتی دومای روسیه:

روسیه، ایران و ترکیه درخصوص عفرین مذاکره کنند

روسیه، ایران و ترکیه درخصوص عفرین مذاکره کنند

رئیس کمیته امنیتی و دفاعی روسیه پیشنهاد کرد که درجهت حل اوضاع عفرین در سوریه، میان ایران، ترکیه و روسیه مذاکراتی صورت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «ولادیمیر شامانوف» رئیس کمیته امنیتی و دفاعی دومای روسیه پیشنهاد داد تا برای حل اوضاع به وجود آمده در منطقه عفرین سوریه، مذاکراتی بین ایران، ترکیه و روسیه برگزار شود.

شامانوف در ادامه گفت: عملیات ترکیه در عفرین، ادامه دار نخواهد بود.

گفتنی است که ارتش ترکیه از شنبه این هفته عملیاتی را بر علیه کرد های ی پ گ، در منطقه عفرین سوریه آغاز کرد.

مقامات کشورهای منطقه، از جمله ایران و روسیه در خصوص این اقدام ترکیه هشدار داده اند و اعلام کرده اند که این عملیات باعث افزایش تنش ها در منطقه، خواهد شد.

کد مطلب 4207227

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