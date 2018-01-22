روسیه، ایران و ترکیه درخصوص عفرین مذاکره کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «ولادیمیر شامانوف» رئیس کمیته امنیتی و دفاعی دومای روسیه پیشنهاد داد تا برای حل اوضاع به وجود آمده در منطقه عفرین سوریه، مذاکراتی بین ایران، ترکیه و روسیه برگزار شود.

شامانوف در ادامه گفت: عملیات ترکیه در عفرین، ادامه دار نخواهد بود.

گفتنی است که ارتش ترکیه از شنبه این هفته عملیاتی را بر علیه کرد های ی پ گ، در منطقه عفرین سوریه آغاز کرد.

مقامات کشورهای منطقه، از جمله ایران و روسیه در خصوص این اقدام ترکیه هشدار داده اند و اعلام کرده اند که این عملیات باعث افزایش تنش ها در منطقه، خواهد شد.