فارس در جمع میزبانان دهمین جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی نماینده استان ها در جشنواره دهم تجسمی فجر مدیران هنری استان ها از سوی ستاد دهمین جشنواره تجسمی فجر معرفی شدند.

بر این اساس، در پی دعوت ستاد برگزاری جشنواره از مدیران کل فرهنگ و ارشاد استان ها نسبت به معرفی مدیران هنری منتخب هر استان و صدور احکام این هنرمندان، اسامی این مدیران از سوی ستاد برگزاری جشنواره، اعلام شد.

بنابر این گزارش، افزون بر اسامی مدیران ۱۴ استان شرکت کننده در این بخش از جشنواره دهم مرضیه احمدی فخر رئیس انجمن تجسمی به عنوان نماینده استان فارس معرفی شد.

لازم به ذکر است، این بخش از جشنواره با هدف توجه به هنرمندان استان ها و انعکاس آثار آن ها در سطح ملی و با رویکرد بینارشته ایی به این رویداد بزرگ هنری کشور به این دوره از جشنواره افزوده شده است.

این در حالی است که طی جلسه ایی که با هدف هماهنگی و تشریح برنامه ها با حضور دبیران جشنواره و مدیران هنری استان ها در محل ستاد برگزاری جشنواره تشکیل شد، برنامه ریزی ها در هر استان بررسی و هماهنگی های لازم مورد بحث قرار گرفت .همچنین در جلسه مذکور مصوب گردید تا مدیران هنری، شاخص ترین هنرمندان استان خویش را جهت حضور در جشنواره دهم، معرفی کنند که متعاقبا اعلام خواهد شد.

در ادامه این جلسه پیشنهاد شد که یک روز به عنوان، روز هنر استان، در محل برگزاری نمایشگاه جشنواره در تهران اختصاص یابد تا این مراسم فرصت مغتنمی برای نکوداشت مقام هنرمند معرفی شده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ۳ بهمن سال جاری در موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار می شود.