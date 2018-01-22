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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

پسکوف:آخرین تحولات عملیات «شاخه زیتون» را از نزدیک پیگیری می‌کنیم

پسکوف:آخرین تحولات عملیات «شاخه زیتون» را از نزدیک پیگیری می‌کنیم

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: آخرین تحولات عملیات «شاخه زیتون» در عفرین را از نزدیک پیگیری می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامرسانت، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز دوشنبه در اظهاراتی از پیگیری نزدیک آخرین تحولات در عملیات ارتش ترکیه موسوم به «شاخه زیتون» در عفرین واقع در خاک سوریه خبر داد.

سخنگوی کاخ کرملین در این باره گفت: آخرین تحولات این عملیات را از نزدیک پیگیری می کنیم. تماس روسیه با مقامات ترکیه و طرف مقابل آن ها ادامه دارد.

وی همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: حفظ تمامیت ارضی سوریه برای روسیه اولویت دارد.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه هفته جاری (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.

کد مطلب 4207335

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