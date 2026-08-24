به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی حملات آمریکا به تأسیسات زیربنایی کشور و آسیب به تعدادی از پالایشگاههای گازی پارس جنوبی، پیشبینی میشود برخی استانها در فصل زمستان با ناترازی گاز مواجه شوند.
وی افزود: در وزارت کشور، کارگروه مدیریت مصرف انرژی با محوریت معاون عمرانی وزیر کشور بهصورت هفتگی و در روزهای دوشنبه تشکیل میشود و استاندار گلستان یا وی در این جلسات حضور دارند.
معاون عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: در این جلسات راهکارهای مختلفی برای مدیریت شرایط ناترازی گاز و تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان بررسی و پیشبینی شده تا با اجرای این برنامهها، مردم با کمترین مشکل مواجه شوند.
مهیائی با اشاره به برنامهریزی برای تأمین سوخت صنایع گفت: برای بخش صنعت، استفاده از نفتگاز بهعنوان سوخت جایگزین گاز پیشبینی شده است تا در صورت محدودیت گاز، فعالیت واحدهای صنعتی با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
وی همچنین از پیگیری موضوع خرید گاز خبر داد و اظهار کرد: شرکت ملی گاز ایران و وزارت امور خارجه رایزنیهای لازم را برای تأمین گاز انجام میدهند تا بتوان ناترازی احتمالی در فصل زمستان را تا حد امکان مدیریت کرد.
معاون عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: با همدلی و همراهی مردم و پشتیبانی دستگاههای مسئول، تلاش میکنیم فصل سرما در سال ۱۴۰۵ با کمترین مشکل در حوزه تأمین انرژی سپری شود.
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