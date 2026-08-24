نوری: ۳ گل ایستگاهی خوردیم؛ کمیته انضباطی به حواشی آبادان ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری شامگاه دوشنبه پس از شکست سه بر صفر صنعت نفت مقابل فولاد خوزستان در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان اظهار کرد: روی ضربات ایستگاهی کار کرده بودیم اما به دلیل عدم تمرکز، هر سه گل را از روی ضربات ایستگاهی دریافت کردیم.

وی افزود: جریان بازی در اختیار ما بود و به‌ویژه در نیمه دوم، بازی کاملاً در اختیار صنعت نفت قرار داشت. به فولاد که برای کسب سهمیه بسته شده است، تبریک می‌گویم؛ ما نیز نفرات جوان را وارد زمین کردیم.

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان با انتقاد از فشردگی مسابقات گفت: اگر سازمان لیگ بازی‌ها را با فاصله چهار روز برگزار کند و اجازه ریکاوری داشته باشیم، می‌توانیم شرایط بهتری پیدا کنیم. اکنون اصلاً شرایط تمرینی مناسبی نداریم و این موضوع کار را برای ما دشوار کرده است.

نوری درباره حواشی و تنش‌های ایجادشده از سوی برخی هواداران فولاد گفت: از هواداران تیم رقیب تعجب می‌کنم که چرا تنش ایجاد می‌کنند. اگر هواداران تیم رقیب بخواهند توهین کنند، به دور از اخلاق است و فکر می‌کنم کمیته انضباطی و سازمان لیگ باید به این موضوع ورود کنند.

وی با تأکید بر نقش هواداران صنعت نفت عنوان کرد: هواداران ما یار دوازدهم تیم هستند. از آنها می‌خواهم حمایت کنند و مطمئن باشند که شرایط ما روزبه‌روز بهتر خواهد شد.

نوری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره شرایط صنعت نفت برای دیدار آینده گفت: با سازمان لیگ صحبت کرده‌ایم و به‌صورت کتبی نیز نامه زده‌ایم. باید به شهر بابک برویم که پرواز مستقیم ندارد و پس از پرواز باید حدود دو ساعت مسیر زمینی طی کنیم؛ تازه اگر پرواز هم تأخیر نداشته باشد.

وی ادامه داد: اصلاً شرایط تمرینی نداریم و نمی‌توانیم کار تاکتیکی و تمرینی لازم را انجام دهیم. از لحاظ بازیکن نیز در تنگنا هستیم و این شرایط کار را دشوار کرده است. امیدوارم سازمان لیگ درخواست ما را بررسی کند.

سرمربی صنعت نفت درباره عملکرد تیمش مقابل فولاد گفت: بازیکنان ما امروز بد بازی نکردند و تنها ایرادمان ضربات ایستگاهی بود. فکر می‌کنم با توجه به روند بازی، نتیجه یک بر یک یا حتی تساوی عادلانه‌تر بود.

نوری با بیان اینکه هنوز فرصت زیادی برای جبران وجود دارد، گفت: ۳۱ هفته و بیش از ۹۰ امتیاز دیگر باقی مانده و مطمئن باشید صنعت نفت در ادامه لیگ شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.

وی درباره سیستم بازی تیمش نیز اظهار کرد: زمان کافی برای تغییر سیستم نداشتیم و ترجیح دادیم با همان سیستم سال گذشته بازی کنیم. روی فیفادی حساب کرده‌ایم و فعلاً با سه دفاع پیش می‌رویم، اما در هفته آینده تغییراتی در ترکیب و سیستم خواهیم داشت.