مالک باشگاه خیبر: هواداران به کادر فنی و بازیکنان ایمان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی بعد از شکست خیبر مقابل پیکان تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اگر یادتان باشد در نیم‌فصل اول، پنج هفته نتیجه نگرفتیم، به نظرم بازی قبلی که ما ۸۰ تا ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره و بعد هم ۳۰ تا ۴۰ دقیقه ۹ نفره بازی کردیم، روی این بازی اثر گذاشت.

وی با بیان اینکه البته توجیه نمی‌کنم، ما امروز، روز خوبمان نبود و باختیم، گفت: در روز باخت هم باید کنار هم باشیم، به نظرم کمترین تقصیر را کادر فنی داشتند، بازی‌ها چهار روز یک‌بار است، نمی‌شود سریع همه را تخلیه کنیم، حتماً مسئولیت باخت با بنده است، هواداران مثل همیشه به ما لطف و اعتماد دارند، تیم در این وضعیت نخواهد ماند، چهار روز دیگر بازی داریم، اما به نظرم در این سه بازی بدشانسی هم آوردیم.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، افزود: قول می‌دهم که این تیم، تیم خوبی است، ان شاالله نتیجه لازم را هم خواهد گرفت.

عبدی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هواداران واقعی خیبر همیشه هستند، پای سرمربی هستند، سه هفته از لیگ گذشته است، ما پارسال باخت داشتیم، منتها ما به کادر فنی اعتماد داشتیم، حل شد، گفت: هواداران همه محبت دارند، می‌دانند که بنده وقتی حرفی می‌زنم تا پای جانم پای حرفم هستم، از هواداران خواهش می‌کنم کمی صبور باشند، به آنها حق می‌دهم، من هم هوادار هستم، همین‌الانم شاید از همه ناراحت‌ترم، وقتی خودت ناراحتی و بخواهی بقیه را آرام کنی کمی کارت سخت‌تر است، اما خواهشم این است که با آرامش به این کادر فنی و بازیکنان ایمان داشته باشند، باید سریعاً خودمان را برای بازی آینده ریکاوری کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه یک بازیکن خیبر قرار بود که معاوضه شود، فعلاً شرایط مشخص نیست، یک فوروارد اضافه کرده‌ایم، امشب به جمع ما اضافه می‌شود، افزود: خیلی از بازیکنان خیبر جوان هستند، شما به‌عنوان رسانه کمک کنید، تیم اصلاً در این وضعیت نخواهد ماند، این تیم را سریعاً احیا خواهیم کرد.