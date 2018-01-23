مجلس نمایندگان آمریکا به رفع تعطیلی دولت فدرال رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه طرح تأمین بودجه موقت را با ۲۶۶ رأی موافق در برابر ۱۵۰ رأی مخالف به تصویب رساند تا بدین ترتیب، با تأمین بودجه موقت برای دولت فدرال تا روز هشتم فوریه تعطیلی سه روزه دولت فدرال آمریکا پایان یابد.

در واقع، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت اعضای جمهوریخواه خود روز دوشنبه از اقدام مجلس سنا در تصویب این طرح تبعیت کرد.

اکنون نوبت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا است که با امضای این طرح موقت، رسماً به تعطیلی دولت فدرال پایان دهد.

گفتنی است که پیش از رأی گیری مجلس نمایندگان، سنای آمریکا با ۸۱ رأی موافق در برابر ۱۸ رأی مخالف طرح تأمین بودجه موقت دولت و پایان تعطیلی دولت فدرال را به تصویب رساند.

«چاک شومر» رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که با جمهوریخواهان درباره حمایت از طرح تأمین بودجه موقت برای دولت و پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال به توافق رسیده است.

رهبر دموکرات‌ های مجلس سنای آمریکا گفته بود که «امروز دوشنبه برای بازگشایی دولت، رأی‌ گیری می‌ کنیم. دولت تا چند ساعت آینده بازگشایی خواهد شد».

لازم به ذکر است که تعطیلی دولت فدرال آمریکا روز دوشنبه وارد سومین روز خود شد؛ حال آنکه سناتورهای آمریکایی پس از تلاش نافرجامی که روز یکشنبه برای پایان دادن به این روند انجام دادند، رأی‌گیری در این‌خصوص را به روز دوشنبه موکول کرده‌ بودند.