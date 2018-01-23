پوستر «چهارراه استانبول» رونمایی شد/ انجام آخرین مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «چهارراه استانبول» به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی مصطفی کیایی و با طراحی میثم میرزایی رونمایی شد همچنین طراحی لوگو فیلم بر عهده محمد موحدنیا بوده است.

این فیلم این روزها آخرین مراحل فنی اش را پشت سر می گذارد تا برای نمایش در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده شود.

در «چهارراه استانبول» که مانند ساخته های قبلی کیایی فیلمی پربازیگر است بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، رعنا آزادی ور، ماهور الوند، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمی سام، بابک بهشاد، خسرو احمدی، تینو صالحی، حسین امیدی، رضا شریف نژاد، علی گیل وری، شقایق جعفری جوزانی و با هنرمندی مسعود کرامتی و مهدی پاکدل و بازیگران خردسال: کارن کیایی و باران صوفی به ایفای نقش می پردازند.