ادامه فیلمبرداری «چهارراه استانبول» در خیابان جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون بازیگران اصلی فیلم از جمله بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، رعنا آزادی ور، ماهور الوند، مهدی پاکدل، مسعود کرامتی، پوریا رحیمی سام و بابک بهشاد جلوی دوربین حسین جلیلی رفته اند و بازی سایر بازیگران هم به زودی آغاز می شود.

«چهارراه استانبول» تولید دشواری خواهد داشت و پیش بینی می شود فیلمبرداری فیلم تا اواخر آبان ماه ادامه داشته باشد. در صورت پایان مراحل فنی فیلم، اولین نمایش این فیلم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی، رعنا آزادی ور، ماهور الوند، مهدی پاکدل، سعید چنگیزیان، پوریا رحیمی سام، بابک بهشاد، خسرو احمدی، تینو صالحی، حسین امیدی و با هنرمندی مسعود کرامتی و بازیگران خردسال: کارن کیایی و باران صوفی گروه بازیگران «چهارراه استانبول» را تشکیل می دهند.

عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی، مدیر تولید: سجاد رحیمی، دستیار اول کارگردان: هومن خواجه نوری، برنامه ریز: امید جزینی، تدوین: نیما جعفری جوزانی، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: مارال جیرانی، صدابردار: امیرنوبخت، طراح گریم: عباس عباسی، عکاس: میلاد کیایی، منشی صحنه: نفیسه ذاکری، مشاور رسانه ای: آریان امیرخان، جلوه های ویژه رایانه ای: فرید فصیحی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی.