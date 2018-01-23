فرهنگیان گیلانغربی و وعده وعید اعطای امتیازات ایثارگری

خبرگزاری مهر – گروه استانها: "مقاومت و ایثارگری" مشق شب بچه های دیروز ما بود؛ بچه هایی که زیر بمباران های وقت و بی وقت رژیم بعثی الفبای زندگی را از معلمانی آموختند که اسوه های ایثار و از خودگذشتگی بودند.

از همان روزهای اولی که جنگ با هجوم دشمن از تپه های خان لیلی قصرشیرین آغاز شد تا آخرین روزهایی که با لشکرکشی نافرجام منافقان و تار و مار آنها در تنگه مرصاد پرونده آن بسته شد؛ مدارس مناطق مرزی همواره دایر بودند، حتی اگر شده کلاس ها را شبانه برپا می کردند و معلمان به عنوان مشعل داران فرهنگ و انسانیت در تلاش بودند تا رنگ امید را بر آینده فرزندان این مرز و بوم بکشند.



هرچند می توانستند مثل همه آنهایی که خانه و کاشانه خود را رها کردند و به شهرهای مرکزی پناه بردند، کلاس و درس را ترک کنند و بروند تا از آماج حمله های هوایی و زمینی بی وقفه دشمن بعثی نجات یابند، اما ایستادند تا اینبار الفبای مقاومت را برای بچه های این دیار هجی کنند.

روایتی از روزهای پرالتهاب

"چه روزهایی که برای در امان ماندن از بمباران هوایی رژیم بعث به کوه ها و غارها پناه می بردیم و با غروب آفتاب به روستاها بازمی گشتیم و زیر نور فانوس های آویزان شده از سقف به بچه ها درس می دادیم، شب هایی که با استتار پنجره های کلاس برای اینکه نور از آنها به بیرون نتابد تا پاسی از شب در کنار بچه ها می ماندیم و تدریس می کردیم.



تازه بعد از آن با سرویسی که تنها ما را تا سر جاده روستا می رساند به خانه می آمدیم، در همان تاریکی های پر از اضطراب شب، بارها با مشکلات زیادی از جمله حمله حیوانات وحشی روبرو می شدیم، اما تحمل کردیم، چه روزهایی که بچه های خودمان را به امان خدا در خانه رها می کردیم و می آمدیم تا به بچه های دیگران درس بدهیم.

آن روزها عشق به سرزمین آبا و اجدادی مان ما را متعقاعد به ماندن می کرد، دوست نداشتیم شهرمان به دست دشمنان بیفتد با چنگ و دندان از فرهنگ و شهر و خاکمان دفاع کردیم و هزاران مشکل را به جان خریدیم."

اینها روایت خانم رعنا حیدری، یکی از معلمان عزیز ایثارگر استان کرمانشاه است که بیش از 7 سال از دوران خدمت خود را در روزهای پر از التهاب جنگ و بمباران روستاهای شهرستان گیلان غرب، دومین شهر مقاوم کشور سپری کرده است، شهرستانی که به خاطر همین مقاومت های سرسختانه مردمان دلیرش صدام سوگند یاد کرده بود که آنرا با خاک یکسان کند.

این معلم ایثارگر که در دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی مشغول خدمت بوده به مقام جانبازی نائل شده و یک یادگاری هم از آن دوران در بدنش دارد، ترکشی که سالهای پر از اضطراب را برایش تداعی می کند و این روزها مصائب بیشتری همچون از دست دادن حس بویایی و تنگی نفس را برایش به ارمغان داشته است که متاسفانه مسئولان امر تنها برایش 15 درصد جانبازی منظور کرده اند!

حالا که آن روزها گذشته و این اسوه های ایثارگری که بدون هیچ چشم داشتی تمام سالهای جنگ تحمیلی را در مناطق جنگی خالصانه خدمت کردند بازنشسته شده اند، برخی از آنها در گیر و دار وعده هایی هستند که روی زمین مانده است.

احتساب دوران ایثارگری بدون مزایا!

پیگیری حقوق فرهنگیان گیلان‌غرب‌ در زمینه احتساب دوران ایثارگری‌ وعده ای بود که بعد از گذشت حدود 27 سال از جنگ تحمیلی، سال 93 از سوی فتح الله حسینی نماینده سابق مردم شهرستان های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و وی آن زمان از برقراری تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش برای برقراری حق و حقوق فرهنگیان ایثارگر شهرستان گیلانغرب خبر داد، اما تاکنون تنها اقدامی که در این راستا صورت گرفته اعطای یک نامه به فرهنگیان مبنی بر احتساب دوران ایثارگری در مناطق جنگی بدون برخورداری از هیچگونه امتیاز یا مزایایی بوده است.



در حالی که فرهنگیان ایثارگر شهرستان های سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و ثلاث‌باباجانی از حقوق خود در زمینه احتساب دوران ایثارگری در مناطق جنگی برخوردار شده اند، اما هنوز برای فرهنگیان ایثارگر گیلان غربی کارت صادر نشده و تنها امتیاز در نظر گرفته شده برای آنها هم به معافیت فرزندان ذکور از خدمت سربازی برمی گردد که با توجه به سن فرزندان آنها این امتیاز هم چندان به کارشان نمی آید.

دستورالعمل اعطای امتیاز به فرهنگیان ایثارگر از وزارتخانه ارسال نشده!

رئیس امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیگیری حقوق فرهنگیان شهرستانهایی که مشمول احتساب ایام خدمت در مناطق جنگی تحت عنوان ایثارگر اظهار داشت: همکارانی که تشکیل پرونده داده و یا ادارات تابعه نسبت به ا

رسال پرونده منطقه جنگی آنان اقدام نموده پس از بررسی و مهر پرونده ها به اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت متبوع ارسال شده اند.



علی امیرخانی افزود: اداره اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نیز پس از جمع بندی مدار ک نسبت به ارسال پرونده های مذبور به معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین مرکز اجرائیات متمرکز اقدام شده است.

وی بیان داشت: تاییدیه یا عدم تاییدیه ارسالی مربوط به همکاران محترم شاغل و بازنشسته پس از وصول به مناطق محل خدمت ایشان جهت اعلام و تحویل گواهی مربوطه به ذینفع ارسال می گردد.



این مقام مسئول تصریح کرد: در خصوص عدم اعطای امتیازات مربوطه به همکارانی که گواهی آنان از سوی سازمان بسیج مستضعفین ارسال گردیده اعلام می دارد که چندین بار با اداره کل امور اداری وزارت متبوع تماس گرفته شده ولی هنوز دستورالعملی مبنی بر اعطای امتیازات مربوطه ارسال نشده است.