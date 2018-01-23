نسل جدید آیفون ایکس/ اپل ۲ موبایل جدید می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، اپل تصمیم دارد پس از معرفی سری جدید آیفون های ۲۰۱۸، تولید مدل فعلی آیفون ایکس را متوقف کند. مینگ چی کو که تحلیلگر مشهور فناوری است این خبر را منتشر کرده است. به گفته او نسل جدید آیفون شامل دو دستگاه جدید با نمایشگرهای بدون صفحه است. یکی از آنها موبایلی با نمایشگر او ال ای دی ۶.۵ اینچی است. دیگری نیز نمایشگر ال سی دی ۶.۱ اینچی دارد. درهمین راستا نسخه فعلی ۵.۸ اینچی آیفون ایکس نیز با تخفیف عرضه می شود.

اما این کارشناس معتقد است اگر آیفون ایکس با قیمت تخفیف خورده عرضه شود، به فروش دستگاه های جدید آن صدمه خواهد زد.

کو در گزارش خود می نویسد: اگر آیفون ایکس با قیمت تخفیف خورده عرضه شود، به برند و مدل های ۲۰۱۸ اپل لطمه خواهد زد. به عبارت دیگر کاهش قیمت آیفون ایکس پس از عرضه مدل های جدید ۲۰۱۸ میلادی تاثیری منفی روی برند و قیمت مدل های جدید خواهد داشت. بنابراین تخمین می زنیم در نیمه ۲۰۱۸ تولید آیفون ایکس متوقف شود.

در حال حاضر مشخص نیست نسخه جدید آیفون در ۲۰۱۸ چه ظاهری خواهد داشت. اما تصور بر آن است که همراه مدل های جدید، نسل جدید آیفون ایکس نیز همراه موبایل جدید با نام آیفون ایکس پلاس عرضه خواهد شد که نمایشگری ۶.۵ اینچی خواهد داشت.