«کمیته شهرسازی و درآمد» در شهرداری آبادان راه اندازی شد 

حسین حمید پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه در درون شهرداری دچار چند نابسامانی شده ایم، گفت: وضعیت درآمدی شهرداری یکی از مهترین آنهاست که در سالهای گذشته برای ایجاد درآمدهای پایدار فکر اساسی و عملیاتی نشده و در زمان حاضر درآمدهای پایدار شهرداری مشخص نیست.

وی افزود: متاسفانه سیستمی برای رصد درآمدهای شهرداری تعبیه و اجرا نشده و این یعنی نبود انضباط مالی در شهرداری و این در حالی است که شهرهایی مانند اصفهان و تهران طی سه یا چهار سال گذشته این انضباط مالی را با اجرای برنامه های رایانه ای قابل نصب بر روی سیستمهای مالی شان که قابل رصد نیز هست، ایجاد کرده اند اما نبود این سیستم در شهرداری آبادان معضل بزرگی است.

وی اظهار کرد: برای رفع این معضل کمیته ای را تحت عنوان «کمیته شهرسازی و درآمد» در شهرداری آبادان راه اندازی کردیم، اعضای این کمیته که از کارکنان شهرداری اند با حضور در سازمانها و مناطق تابعه به ارزیابی و تحلیل شاخص ها، وضعیت درآمدی، وضعیت حقوقها و غیره می پردازند.

به گفته حمیدپور، انجام این کار زمان بر است و شاید نتایج حاصل از آن طی یکی دو سال آینده به طور کامل برای شهروندان نمودار شود اما در این باره ارائه یک کار با کیفیت حائز اهمیت است، در زمان حاضر این کار آغاز شده و نتایج اولیه به دست آمده مطلوب بوده است.

شهردار آبادان گفت: با شرکتی رایانه ای که برنامه الکترونیکی شهرداریهایی همچون تهران و مشهد را اجرایی کرده وارد مذاکره شدیم تا سیستم «شهرداری الکترونیک» را نیز در آبادان و البته از سال آینده اجرایی کند.

حمید پور افزود: در زمان حاضر پایه ریزی اولیه «دریافت اطلاعات مورد نیاز» توسط کمیته شهرسازی و درآمد در حال انجام است و سپس شرکت مذکور آن را در قالب شهرداری الکترونیک به مرحله اجرا در می آورد.

وی اظهار کرد: با انجام این کار اطلاعات مورد نیاز انجام امور از جمله میزان هزینه کرد برای دریافت پروانه و یا سرمایه گذاری برای افراد مشخص می شود، به طور قطع اجرای این طرح نتایج بسیار مثبتی را در پی خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود تورم در نیروهای انسانی شهرداری تصریح کرد: تمامی شهرداریها در سطح کشور با این مشکل مواجه هستند اما در شهرداری آبادان به نسبت شهرداریهای دیگر حجم این تورم قدری بیشتر و نامعقول بوده، این تورم ناشی از سالهای متمادی گذشته، مشکلات فراوانی را برای شهرداری در پی داشته و دارد.

شهردار آبادان گفت: ۳۴۰ نیروی شهرداری به سن بازنشستگی رسیده اند (معروف به ۴ درصدی ها) که کارایی ۱۰ و یا ۲۰ سال پیش خود را ندارند و باید شهرداری با پرداخت حق بیمه و خرید خدمت آنها که در زمان حاضر ۲۷ میلیارد تومان است، نسبت به بازنشستگی شان اقدام کند.

حمید پور افزود: تامین این رقم بالا با توجه به مشکل شدید اعتباری در شهرداری آبادان کار ساده ای نیست و لذا برای آن تدابیر و تمهیداتی را اتخاذ کرده ایم که امید می رود با حصول نتایج مد نظر بتوانیم گام خوبی را در این باره برداریم، کار سنگین و زمان بری است، البته در سالهای گذشته نیز به طور موردی در این زمینه اقداماتی شده است.

وی با بیان اینکه در زمان قبول تصدی شهرداری آبادان رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان میزان بدهی اعلام شده شهرداری به طلبکارانش اعلام شد، اظهار کرد: در زمان حاضر بر رقم این طلب به دلیل جریمه هایی که به آن تعلق می گیرد(همچون حق بیمه و یا کسانی که احکام قضایی گرفته اند)، افزوده شده است.