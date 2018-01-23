برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی پرشین کاپ در غیاب سرمربی تیم ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره از مسابقات بین المللی فوتبال ساحلی پرشین کاپ با حضور تیم های ملی اسپانیا، اوکراین، آذربایجان و تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از ۷ الی ۹ بهمن ماه در بوشهر برگزار می شود.

به همین منظور ملی پوشان از روز پنجشنبه (پنجم بهمن) عازم بوشهر می شوند و طبق اعلام سازمان جهانی فوتبال ساحلی تمرین رسمی تیم ها روز جمعه ششم بهمن برگزار می شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی کادر فنی جهت شرکت در مسابقات پرشین کاپ به شرح زیر است :

محمد احمدزاده، مصطفی کیانی، مسلم مسیگر، حمید بهزادپور، حسن عبدالهی، علی درویش متولی، محمد مرادی و علی میرشکاری، محمد معصومی زاده و سینا رحمتی.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال، مارکو اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که پس از کسب مقاوم سوم جام بین قاره ای در سال ۲۰۱۷ اردوهای بوشهر و تهران را در دستور کار ملی پوشان قرار داد، پس از برگزاری اردوها روز گذشته بنابر شرایط حاد شخصی پیش آمده برای وی و نیاز به حضور فوری در کشورش، ایران را به مقصد برزیل ترک کرد و در مسابقات پرشین کاپ حضور نخواهد داشت.

به این ترتیب طبق صحبت های اوکتاویو و در پی تصمیم گیری کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی مقرر شد تا عباس هاشم پور مربی تیم که سابقه کاپیتانی تیم ملی و شش سال حضور بعنوان مربی در چندین دوره جام جهانی، قهرمانی آسیا و جام بین قاره ای جهان را در کارنامه خود دارد، مسئولیت هدایت ساحلی بازان در مسابقات پرشین کاپ را در دست داشته باشد.

امیرحسین اکبری ملی پوش کشورمان به دلیل مصدومیت امکان حضور در رقابتها را نخواهد داشت.