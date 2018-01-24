قرآن واهل بیت محور وحدت در جامعه/ طرح ملی تلاوت حرکتی ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت الاسلام والمسلمین رضا جوکار در دیدار دبیرو اعضای ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت قرآن کریم در قشم افزود: حرکت طرح ملی تلاوت در مدارس و مساجد و برپایی محافل انس با قرآن در جهت ترویج وحدت بخشی و وحدت آفرینی این کتاب آسمانی است.

وی اظهار داشت: نخبگان طرح ملی تلاوت قرآن کریم باید با حضور پرشور در مدارس، مساجد، تکایا و مکتب خانه ها توانمندی های خود را در این عرصه را به نمایش بگذارند.

امام جمعه قشم با تقدیر از دست اندرکاران طرح ملی تلاوت قرآن کریم گفت: حضور نخبگان در جزیره قشم نشاط قرآنی را ارتقاء بخشیده است.

وی افزود: اکنون به یمن حضور نخبگان قرآنی فضای شهری قشم به نور ایمان و اخلاص معطر شده است.

حجت الاسلام جوکار در خصوص دستاوردهای خادم قرآن بودن گفت: نوکری و گدایی در خانه قرآن، انسان را آقا و بزرگ کرده و گدایی و نوکری برای غیر از قرآن و غیر خدا ، انسان را حقیر و پست می کند.

وی افزود: انسان در سایه قرآن به درجه آقایی می رسند پس باید تلاش کنیم خادم قرآن باشیم.

دبیر ستاد طرح ملی تلاوت قرآن کریم کشور در این دیدار نیز گفت: مرحله نیمه نهایی سومین دوره رقابت های شوق تلاوت با شرکت ۷۶ نفر از سوم تا ششم بهمن ماه در جزیره قشم برگزار می شود.

حسین مقدم کیا افزود: در این دوره از رقابت ها نخبگان طرح ملی در سبک های مختلف به مدت سه روز با هم به رقابت می‌پردازند.

وی اظهار داشت: مرحله نهایی این دوره از رقابت ها اسفند ماه به میزبانی حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) در کربلا برگزار می شود. سومین دوره رقابت های قرآنی شوق تلاوت با مشارکت استانداری هرمزگان، دفترامام جمعه شهرستان ، فرمانداری قشم ، سازمان منطقه آزاد قشم ، ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،مرکزقرآن کریم آستان قدس رضوی ، اداره کل قرآن ،عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ، خبرگزاری فارس ، ایکنا، ایرنا ،مهر ،ایسنا وصدا و سیمای مرکزهرمزگان سوم تا ششم بهمن ماه سالجاری درقشم برگزارمی شود.