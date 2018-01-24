نویسنده کتاب «امیر وفادار» تجلیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم، مراسم تجلیل از امیرمحمد عباس نژاد نویسنده کتاب «امیر وفادار» فردا پنجشنبه ۵ بهمن در قالب ویژه برنامه روز فرهنگ، در کتابخانه فجر برگزار می شود.

ویژه برنامه روز فرهنگ با هدف بزرگداشت فرهیختگان و تجلیل از آنان به صورت هفتگی برگزار می شود و برنامه این هفته نیز به تجلیل از این نویسنده اختصاص دارد.

امیر محمد عباس نژاد دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی و نویسنده کتاب «شبیه دیوارها» (خاطرات شیخ ماجد سلیمان آزاده لبنانی) و کتاب «امیر وفادار» (خاطرات سرلشگر قاسمعلی ظهیر نژاد) است.

در برنامه روز فرهنگ امیر محمد عباس نژاد با حضور در میان اعضای کتابخانه فجر در باره خود و آثارش سخن می گوید و در ادامه مراسم نیز با اهدای لوح از وی تقدیر خواهد شد.

نشست مذکور فردا پنجشنبه ۵ بهمن از ساعت ۹ در کتابخانه فجر واقع در یافت آباد، ابراهیم آباد، خیابان اسعد آبادی، بوستان مینا برگزار می شود.