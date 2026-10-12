جزئیات رزمایش جان‌ فدایان ایران در رشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی جان‌فدا گیلان در قرارگاه سردار شهید علی محمد نایینی رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: بسط و گسترش هر امت بزرگی در گرو مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ است.

وی به تداوم ایستادگی ملت ایران طی ۴۷ سال عمر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این ملت همواره در مواقع حساس و بحرانی همچون سد محکمی در برابر دشمنان ایستادند.

فرمانده سپاه رشت با اشاره به بصیرت و آرمانگرایی ملت ایران تصریح کرد: این مردم غیور و بصیر هیچگاه در مسیر حفظ انقلاب دچار فرسایش نشدند و بیشتر از هر زمان دیگری پای کشور ایستادند.

سرهنگ امینی به تحقق فرمایشات رهبر شهید طی سال‌های گذشته اشاره و عنوان کرد: از بین این فرمایشات رهبری، فرمودند اگر جنگی اتفاق افتاد تمام منطقه را فرا خواهد گرفت لذا در جنگ اخیر شاهد تحقق این وعده بودیم.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب بیست روز قبل از شهادتشان فرمودند اگر تهدیدی در این کشور رخ دهد خداوند این مردم ‌را مبعوث خواهد کرد لذا از همان ساعات اولیه اعلام خبر شهادت شاهد خروش دل‌های مومنین و حضور در خیابان‌ها بودیم.

فرمانده سپاه رشت تصریح کرد: این مردم مقاوم و صبور در سخت‌ترین شرایط اداره کشور را به دست گرفتند و اکنون قریب به هفت ماه است که با میدان داری خویش به تقابل با عوامل داخلی و پیاده نظام دشمن ایستادند.

سرهنگ امینی با اشاره به اوج اقتدار و قدرت ایران بیان کرد: امروز این اقتدار نظام جمهوری اسلامی به حدی رسیده است که در حال عملیات پیش‌دستانه از ۱۲ پایگاه و شهرک موشکی کیلومترها دورتر از مواضع دشمن است همچنین اقدامات پیشگیرانه در آبراه استراتژیک هرمز ادامه دارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه مقاومت مردم و رزمندگان در میدان گفت: با این ایستادگی سقف انتظارات دشمن از تغییر نظام به بازگشایی تنگه هرمز تقلیل یافته است که این امر نشان‌دهنده شکست این ابهت پوشالی است.

فرمانده سپاه رشت برگزاری رزمایش جانفدایان ایران را سبب‌ساز ارتقای سطح روحیه سلحشوری و انتقال این پیام به استکبار و سردمدارانش دانست و افزود: دشمن بداند به برکت انقلاب اسلامی ایران اسلامی امروز ۹۰ میلیون جان‌فدا دارد.

سرهنگ امینی از برگزاری رزمایش جانفدایان ایران در رشت خبر داد و گفت: رزمایش بزرگ جانفدایان رشت از ساعت ۱۳ تا ۱۸ عصر ۲۳ مهر از میدان صیقلان تا شهدای ذهاب برگزار خواهد شد.

وی به حضور جمعیت ۴۰ هزارنفری در قالب ۲۰۰ گردان در این رزمایش اشاره و عنوان کرد: مردم با حضور باشکوه خود این حماسه بی‌نظیر را رقم خواهند زد و در حافظه این شهر ثبت خواهد شد.

فرمانده سپاه رشت از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محدوده برگزاری رزمایش خبر داد و گفت: از تمام ولایتمردان رشتی دعوت به عمل می‌آید به همراه خانواده و پرچم و نمادهای خونخواهی و استکبارستیزی در این رزمایش باشکوه حضور داشته باشند.