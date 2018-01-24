۲۰۰۰ پرستار در استان قزوین عضو نظام پرستاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین قناعت به مناسبت روز پرستار در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: سازمان نظام پرستاری از سال ۸۲ شکل گرفت و با گذشت ۱۴ سال از عمر آن توانسته با تربیت کادر متخصص در رشته های مختلفی مانند بهیار، کادر بیهوشی، پرستاری در یک گستره بزرگ خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کند.

قناعت تصریح کرد: کار درمانی یک حرکت تیمی است و هر کشوری که در کار گروهی موفق بوده توانسته در اجرای طرح سلامت به نتایج بهتری برسد.

وی اضافه کرد:درحوزه سلامت هم گیرنده خدمت که مردم هستند حق دارند تا بهترین خدمات را دریافت کنند و هم ارائه دهندگان یعنی پرستاران حقوقی دارند که باید رعایت شود.

رئیس نظام پرستاری استان قزوین بیان کرد: پرستار به عنوان اولین فردی است که با بیمار مواجه می شود و هنگام بدرقه و ترخیص هم حضور دارد و با سخت ترین شرایط و توقعات فراوان از سوی بیمار و همراهان و کادر پزشکی روبروست که باید همه را راضی کند.

قناعت افزود: باید اطلاعات مردم نسبت به شغل پرستاری و وظایف آن بیشتر شود تا توقعات بر همین اساس شکل گیرد تا شاهد همکاری و همراهی و اعتماد بیمار به این گروه باشیم.

اصلاح روابط بیمار و پرستار ضروری است

وی اظهارداشت: یکی از کارهای مهم ما اصلاح روابط بیمار و پرستار است و در این مسیر اگر کوتاهی از جانب ما باشد حتما اصلاح می کنیم و اگر توقع مردم بالا بود باید کاهش یابد تا مشکلی ایجاد نشود.

قناعت گفت: گاهی بدلیل تالم روحی بیمار و یا همراهان، برخی از پرستاران دستخوش ضرب و شتم قرار می گیرند لذا ما دغدغه داریم تا مردم و بیماران به ما اعتماد کنند و مطمئن باشند تلاش می کنیم تا خدمات درمانی و مراقبتی در حد ممکن درسطح بالایی ارائه شود.

پیگیری مطالبات پرستاران وظیفه نظام پرستاری است

وی بیان کرد: در کنار رسیدگی به درخواستهای مردم و بیماران رسالت دیگر ما پیگیری حقوق و مطالبات پرستاران است و اگر مشکلات مالی، معیشتی و رفاهی این گروه برطرف و تامین شود بطور حتم کیفیت خدمات درمانی و پرستاری بهتر می شود.

قناعت گفت:تلاش میکنیم همه موانع خدمتی درشغل پرستاری را از میان برداریم که در این میان دریافت مطالبات ما از بیمه تامین اجتماعی و بیمارستان های خصوصی اهمیت دوچندانی دارد.

حقوق پرستاران در بیمارستانهای خصوصی پایین است

وی اضافه کرد: متاسفانه علیرغم آنکه هزینه خدمات درمانی در بیمارستانهای خصوصی تا ۴ برابر مراکز دولتی است اما پرستاران شاغل در این بیمارستانها از کمترین حقوق برخوردارند که این روند منطقی نیست.

قناعت تصریح کرد: در اجرای طرح ارتقاء بهره وری در بیمارستانهای خصوصی همکاری لازم صورت نگرفته و امیدواریم این مشکل برطرف شود.

۲۰۰۰ پرستار در نظام پرستاری استان عضویت دارند

وی در ادامه گفت: در استان قزوین ۱۹۰۰ پرستار در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و ۱۷۰۰ پرستار در بیمارستانهای خصوصی و تامین اجتماعی فعالیت می کنند که ۲۰۰۰ نفر آنها در نظام پرستاری عضویت دارند.