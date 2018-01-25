سایه رکود به طور کامل از بازار مسکن کنار نرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، امید علیجانی در حاشیه گردهمایی معرفی توانمندی های صنعت املاک و مستغلات در جمع خبرنگاران گفت: انبوه سازان باید به موضوعاتی همچون بافت های فرسوده، صنعتی سازی، سبک سازی، صندوق های زمین و ساختمان و مواردی از این دست هم ورود کنند؛ به خصوص این که در سال های گذشته، به دلیل افزایش ساخت و ساز واحدهای تجاری، از یک سو شاهد افت ساخت واحدهای مسکونی و از سوی دیگر، شاهد اشباع واحدهای تجاری و اداری هستیم که به همین دلیل احتمال کمبود واحدهای مسکونی در دو تا سه سال آینده وجود دارد.

این کارشناس صنعت ساختمان افزود: در پی رکودی که سال های گذشته در بخش مسکن و ساختمان مواجه بودیم، در حال حاضر صنایع سیمان و بتن کشور نیز که جزء با کیفیت ترین بتن های دنیا است، دچار چالش هایی هستند که تنها راه برون رفت این صنایع از رکود، توسعه ساخت و ساز و ایجاد رونق در بازار مسکن برای به فروش رساندن این محصولات خواهد بود.

وی با بیان اینکه بافت فرسوده، یکی از معضلات کلانشهرهای کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: باید این وضعیت به سامان برسد، چراکه اصلی ترین مشکل در بحش بافت های فرسوده، تملک اراضی است که اگر نهاد حاکمیتی بتواند برای موضوع تملک اراضی بافت های فرسوده مدل و الگویی طراحی کند، بخش خصوصی هم می تواند در نحوه ساخت و ساز و فروش آنها مدل سازی نماید که این اقدام، از ریسک مشکلات بافت فرسوده در بلایا طبیعی می کاهد؛ بر این اساس، می‌توان در این زمینه، از شرکت های مشاور خارجی آلمانی و فرانسوی که تحربه مفیدی در احیای بافت های فرسوده این کشورها دارند، استفاده کنیم.

عضو انجمن صنفی انبوه سازان درباره وضعیت بازار مسکن، تصریح کرد: آمارهایی که از بازار مسکن داده شده، عمدتا نشان می دهد رونق در تقاضای مصرفی افزایش یافته که شامل واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است؛ به نظر می‌رسد علی‌رغم افت و خیز جزئی در بازار از منظر افزایش تعداد معاملات و قیمت مسکن تا پایان سال ۹۷، اتفاق خاص و قابل ملاحظه ای که به صورت چشمگیر باشد در صنعت ساختمان نمی افتد و رفتار بازار مسکن عمدتاً پیرامون نرخ تورم عمومی در نوسان خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اگرچه هنوز رونق واقعی در بازار مسکن رخ نداده است، اما تقاضای سرمایه‌ای طی این سال‌ها از این صنعت، خارج و جذب بازارهای جایگزین شده است که به‌دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان جذابیت چندانی در آینده نخواهد داشت.

علیجانی درباره استقبال سازندگان بخش خصوصی از تأمین سرمایه ساخت و ساز از محل بازار سرمایه با استفاده از ابزار صندوق های زمین و ساختمان اظهار داشت: صندوق‌های زمین و ساختمان به‌دلیل مهندسی مالی مناسب، قابلیت انطباق مناسبی با جریان نقدی پروژه‌های ساختمانی دارند. از سوی دیگر این صندوق‌ها قابلیت سرمایه‌گذاری اقشار مختلف را با حداقل سرمایه در صنعت ساختمان فراهم می‌سازند. بر این مبنا بازار سرمایه می‌تواند بستری امن برای تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها فراهم کند.