جمع آوری روزانه ۴تن پسماند خشک از راسته های تجاری و مراکز اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره به اینکه امروزه یکی از معضلات مهم شهرنشینی، روند رو به رشد "تولید پسماند" است، گفت: بازگرداندن و بازیافت مواد قابل استحصال با استفاده از "روش های نوین و مناسب" به چرخه تولید ملی، تاثیر مستقیمی بر کاهش هزینه ها داشته و توجه ویژه به این مهم منتج به حمایت هر چه بیشتر از حفظ سرمایه ی ارزشمند محیط زیست ملی شهر و کشورمان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمان مشابه سال گذشته حجمی معادل ۲.۵الی۳ تن پسماند خشک به صورت روزانه از فعالیت اقتصادی راسته های تجاری و مراکز اداری ورودی غربی پایتخت جمع آوری و تفکیک شده است، افزود: با برگزاری مستمر دوره های آموزشی تفکیک پسماند خشک از مبدا ویژه فعالین راسته های تجاری و مراکز اداری منطقه۲۱ و جمع آوری منظم و تفکیک پسماند خشک این مراکز، در حال حاضر توانسته ایم تناژ جمع آوری پسماند خشک از راسته های تجاری و اداری محدوده غربی پایتخت را به چهار تن برسانیم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ با اشاره به اینکه امروزه در کشورهای صنعتی و پیشرفته از زباله با عنوان "طلای کثیف" یاد می شود، تاکید کرد: کاهش حجم تولید زباله توسط شهروندان و مراکز صنعتی، تجاری، اداری و کارگاهی از جمله اهدافی است که در سرفصل های برنامه آموزشی اداره مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه قرار گرفته است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ در ادامه با تاکید بر این نکته که چهار مرحله مختلف در روند بازیافت وجود دارد، یادآور شد: بازیافت و استفاده مجدد از پسماندهای خشک دارای فواید بسیاری از جمله: استفاده مجدد از مواد و انرژی، کاهش دفن زباله و عدم از بین رفتن زمین های مناسب در طبیعت، اشتغال زایی، کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی، ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط با تولید و دفع مواد زائد جامد و ترویج روحیه صرفه جویی، بهبود شرایط بهداشتی، کاهش آلودگی محیطی ناشی از حمل و نقل زباله ها، صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و درنهایت بهبود کیفیت مواد اولیه کارخانه کمپوست به منظور دستیابی به کمپوست مرغوب تر (خروج عناصر جامد از کمپوست مانند: شیشه) است.

زابلی در خاتمه خاطرنشان کرد: هر یک از نواحی سه گانه منطقه۲۱، با در اختیار داشتن خودروهای ملودی روزانه به طور متوسط در چهار نوبت، اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک حاصل از فعالیت های اقتصادی راسته های تجاری و مراکز اداری ورودی غربی پایتخت می نمایند.

لازم به ذکر است، موضوع "مدیریت پسماندها" و یا فراتر از آن "مدیریت چرخه مواد" امروزه یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است که با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران (اکنون؛ سازمان مدیریت پسماند) در سال ۱۳۷۴، با کمک بانک جهانی و همکاری یک مشاور آلمانی، اقدام به تهیه "طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد" برای شهر تهران کرد.