ارسال اثر توسط ۱۴۷ نویسنده غیرایرانی به همایش کتاب سال حوزه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه که در سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، به بیان توضیحاتی در رابطه با آثار رسیده به همایش کتاب سال حوزه پرداخت و اظهار کرد: امسال ۹۶۵ اثر توسط حوزویان به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

وی با بیان اینکه همایش کتاب سال حوزه، بین‌المللی است، گفت: از آنجایی که اطلاع‌رسانی مناسبی برای این دوره از همایش صورت گرفت، حضور نویسندگان غیر ایرانی در این همایش رشد خوبی داشت و ۱۴۷ نفر از نویسندگان غیر ایرانی آثار خود را به این همایش ارسال کردند که برخی از آثار به عنوان اثر برتر انتخاب شدند.

دبیر همایش کتاب سال حوزه با بیان اینکه ۶۳ نفر از طلاب خواهر در این همایش شرکت کردند که دو اثر از میان آن‌ها به عنوان اثر برتر انتخاب شد، گفت: ۱۵۵ پایان‌نامه سطح چهار به دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه ارسال شد و هفت پایان‌نامه نیز به عنوان اثر برگزیده یا شایسته تقدیر این همایش انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه در نخستین دوره همایش مقالات علمی پژوهشی حوزه ۵۰ فصلنامه حوزوی برای رقابت دعوت شدند، اظهار داشت در مرحله اول ارزیابی هزار مقاله چاپ شد. همچنین ۱۳۳ مقاله پس از داوری‌های اولیه به دبیرخانه این جشنواره رسیده است که هفت مقاله نیز عنوان برتر را در این جشنواره کسب کردند.

حجت‌الاسلام مقیمی افزود: در این همایش ۶ گروه علمی دارای آثار برگزیده هستند اما در ۱۰ گروه دیگر تنها آثار شایسته تقدیر وجود داشت. گروه تصحیح و تحقیق نیز هشت اثر منتخب در این همایش داشت و هفت اثر منتخب نیز از طرف گروه حقوق وجود داشت.

تأکید بر توجه بیشتر به آثار علمی - ترویجی

وی بیان کرد: ارزیابی آثار رسیده به همایش کتاب سال حوزه نشان می‌دهد که سطح علمی، نظریه‌پردازی و خلاقیت آثار، متوسط بوده است و حتی برخی از آثار ارسالی به همایش در رابطه با پاسخ به شبهات ضعیف بودند.

دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: حوزه علمیه به آثار علمی-پژوهشی بیشتر توجه دارد و آثار علمی ترویجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که باید آثار علمی - ترویجی بیشتر مورد توجه حوزه‌های علمیه باشد؛ زیرا رسالت حوزه و نیازهای جامعه این امر را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه پایان‌نامه‌های سطح چهار حوزه نیز سطحی متوسط داشتند و بخش اعظم این پایان‌نامه‌ها نیز توسط طلاب جوان انجام شده است، گفت: اگر مدیران حوزه طلاب جوان را در تصویب موضوعات و نگارش پایان‌نامه‌ها مدیریت کنند، پایان‌نامه‌های حوزوی در پاسخگویی به نیازهای جامعه موفق‌تر عمل خواهد کرد.

حجت‌الاسلام مقیمی با اشاره به اینکه حوزه علمیه خواهران در تدوین آثار علمی پژوهشی در حد انتظار نبوده است، گفت: بر این اساس مدیران این حوزه باید به تولید آثار فاخر توجه بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰۹ اثر به زبان فارسی در همایش کتاب سال حوزه وجود داشت، اظهار کرد: تعدادی از آثار ارسالی به این همایش به زبان عربی بود که نویسنده اکثر آن‌ها حوزویان عراق بودند. با اینکه زبان علمی حوزه، عربی است، چند سالی است که حوزویان ایران از نگارش آثار مکتوب عربی فاصله گرفته‌اند.

دبیر همایش کتاب سال حوزه خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰۰ داور در ارزیابی آثار رسیده به همایش کتاب سال حوزه مشارکت داشتند.