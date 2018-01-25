به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی پیش از ظهر پنج‌شنبه در همایش کتاب سال حوزه که در سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد، با بیان اینکه قلم قداست دارد، اظهار کرد: قلم در قرآن دارای قداست است و آیاتی در مورد قداست قلم وجود دارد چراکه با قلم، علوم بین مردم انتقال پیدا می‌کند.

وی افزود: بر اساس روایات نه تنها قلم مقدس است، بلکه صدای قلم نیز برای خداوند محبوب است.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه نوآوری در آثار حوزویان ضروری است، افزود: نباید این آثار تنها به جمع آوری آیات و روایات خلاصه و یا در خانه یا مرکز مدیریت حوزه تجمیع شود بلکه این آثار باید به مراکز تخصصی رفته و در آنجا منتشر شود.

وی با بیان اینکه پایان‌نامه‌ها و آثار علمی باید بتواند مشکلات مردم را حل کند، ادامه داد: اینکه فردی برای آیندگان آثار علمی باقی بگذارد، بسیار ارزشمند و مهم است و این مسئله باید مورد توجه تمام حوزویان و روحانیون قرار گیرد چرا که اگر آثار علمی، گرهی از زندگی مردم بگشاید و مشکلی را رفع کند در روز قیامت به درد نویسندگان آن خواهد خورد.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به نخستین آیات نازل شده قرآن اظهار کرد: خداوند در نخستین آیاتی که بر رسول اکرم(ص) نازل کرد، به مسئله قلم پرداخت، در زمان نزول قرآن در مکه تنها ۱۷ نفر قدرت خواندن و نوشتن داشتند و این نشان می‌دهد که قرآن میوه آن محیط جاهلی نبود و از جهان دیگری آمده است.

وی ادامه داد: در قرآن حدود ۴۰ قسم وجود دارد و رابطه بین مقسوم علیه و مقسوم مورد غفلت مفسران قرار گرفته است و باید پژوهش‌هایی در خصوص این رابطه صورت بگیرد که متأسفانه عنایتی به این مسئله وجود ندارد.

تأکید بر پاسخ به شبهات

استاد برجسته حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت پاسخ به شبهات، گفت: در حال حاضر شبهات بسیار زیادی در فضای مجازی وارد می‌شود اما متأسفانه به بسیاری از این شبهات، پاسخ داده نمی‌شود؛ طلاب و حوزویان باید در این مسئله ورود کرده و به شبهات فضای مجازی پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه پرداختن به آثار مکتوب مورد توجه عالمان شیعه است، گفت: اگر آثار علمی قوی و فاخر با قلم و چاپ متناسب منتشر شد، می‌توانیم شیعه را به دنیا عرضه کنیم.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه کیان شیعه با فقه است، تأکید کرد: باید در میان آثار برگزیده در همایش کتاب سال حوزه، آثار فقهی چشمگیر باشد و کتاب فقهی باید به گونه‌ای باشد که در جامعه قابل عرضه باشد.

وی با بیان اینکه کتب و آثار شیعی باید در کشورهای دیگر عرضه شود، عنوان کرد: سال‌ها قبل، یکی از آثار آیت‌الله بروجردی در مصر چاپ شد و تمام این کتب و آثار در دو ماه به فروش رسید؛ همچنین سال‌ها قبل به دستور امام خمینی(ره) به آمریکا سفر کرده و از تعدادی از دانشگاه‌ها این کشور بازدید کردم، شاهد وجود آثار شیعی زیاد در کتابخانه‌های دانشگاه‌های آمریکا بودم، غربی‌ها آثار ما را غارت کردند و این مسئله در طول تاریخ تکرار شد.