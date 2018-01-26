به گزارش خبرنگار مهر، ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی سال گذشته با ترکیبی متشکل از وزیر ورزش و معاونان وی همراه با روسا و دبیران کل کمیته ملی المپیک و پارالمپیک تشکیل و آغاز به کار کرد تا وضعیت فدراسیون ها و رشته های تحت مدیریت آنها در قالب کاروان اعزامی به رویدادهای مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

نشست های اخیر این ستاد به بررسی وضعیت رشته های کاندیدای اعزام به بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی اختصاص داشت. آخرین نشست ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی ۲۶ آذرماه برگزار شد. اتفاقا روسای سه فدراسیون تنیس، اسکواش و بولینگ هم در آن نشست حضور داشتند و گزارشی از وضعیت ورزشکاران و تیم های خود ارائه کردند.

بعد از همین نشست بود که کیومرث هاشمی رئیس وقت کمیته ملی المپیک اعلام کرد تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی وضعیت رشته ها در بازی های آسیایی در دستور کار ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی قرار گرفته است.

به گفته کیومرث هاشمی ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی مصوب کرد که «کارگروهی سه نفره متشکل از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و رشته های مورد بررسی تشکیل تا رصد اولیه انجام شود و بر مبنای موضوعات مطروحه در جلسه تا حدود ۴۵ روز آینده گزارش کارگروه ارائه و تصمیم نهایی اتخاذ شود.»

یک ماه و نیم از برگزاری آن ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی می گذرد. طی این مدت این ستاد نشست دیگری نداشته اما هنوز کارگروه ویژه موردنظر هم تشکیل نشده تا وضعیت رشته ها برای حضور در بازی های آسیایی مشخص شود.

احتمالا انتخابات کمیته ملی المپیک و درگیر شدن مسئولان مربوطه به فعالیت های انتخاباتی باعث وقفه در تشکیل کارگروه موردنظر شده اما حالا که این انتخابات به سرانجام رسیده و منتخبان مجمع کمیته ملی المپیک هم در کمیته مستقر شده اند، موضوعات مربوط به بازی های آسیایی باید با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری شود. این کارگروه ویژه هرچه سریعتر تشکیل و آغاز به کار کند تا وضعیت رشته ها برای اعزام مشخص شود و بر اساس آن انجام دیگر اقدامات مانند رزرو بلیت و تهیه ارز و البسه هم در دستور کار قرار بگیرد.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال آینده برگزار می شود. این درحالی است که به جز نشست های هماهنگی و تخصصی اولیه با فدراسیون ها، هیچ اقدام دیگری در رابطه با تشکیل کاروان برای اعزام به این بازی ها انجام نشده است.