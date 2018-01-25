خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پانزدهمین کنفرانس ملی آموزش ریاضی کشور از چهارشنبه به مدت در بوشهر برگزار شد تا فرصتی باشد که معلمان ریاضی نقطه نظرات خود را در این زمینه در مورد بهبود شیوه‌های آموزش و یادگیری ریاضی ارائه کنند.

به عقیده معلمان ریاضی، در بین درس‌هایی که دانش آموزان در دوران تحصیل فرا می گیرند، ریاضی شرایط خاصی دارد و بیشتر دانش آموزان با این درس مشکل دارند.

کاربردی‌نبودن ریاضی یک چالش است

یکی از معلمان و استاد ریاضی استان کردستان و شهر بانه در خصوص اهمیت برگزاری این کنفرانس‌ها گفت: کنفرانس ملی آموزش ریاضی فرصتی برای حضور آموزگاران ریاضی و تبادل نظر در ارتباط با تدریس ریاضی و چالش های این درس است.

در کلاس های درس ریاضی دست به قلم بودن و تمرین کردن دانش آموزان دیده نمی شود این درحالی است که درس ریاضی را تنها با تمرین کردن می توان آموخت فرزاد حمزه پورکه با یک عنوان مقاله به صورت پوستر در پانزدهمین کنفرانس ملی آموزش ریاضی شرکت کرده بود افزود: یکی از مهم ترین دلایل استقبال نکردن دانش آموزان از درس ریاضی بدفهمی هایی است که دانش آموزان از تدریس کسب می کنند وکاربردی نبودن درس ریاضی است.

وی دور شدن دانش آموزان از اثبات های ریاضی را از دیگر دلایل استقبال نکردن دانش آموزان از درس ریاضی عنوان کرد و اضافه کرد: در کلاس های درس ریاضی دست به قلم بودن و تمرین کردن دانش آموزان دیده نمی شود این درحالی است که درس ریاضی را تنها با تمرین کردن می توان آموخت.

حمزه پور گفت: برای جبران این مشکلات ارزشیابی های مستمر دبیران باید بیشتر شود و کارهای گروهی بیشتری برای دانش آموزان تعریف شود.

این معلم ریاضی در مورد نقاط قوت و ضعف کنفرانس های آموزش ریاضی در کشور نیز گفت: این کنفرانس ها فرصتی برای تبادل فکر بین همکاران است.

وی همچنین بر حضور بیشتر مولفان کتاب‌های ریاضی در این کنفرانس‌های ملی تاکید کرد.

دانش‌آموزان را باید به ریاضی علاقمند کرد

دانشجوی دکترای آموزش ریاضی با سابقه ۱۰ سال تدریس ریاضی با مقاله‌ای با عنوان برنامه یادگیری فردی در آموزش ریاضی برای کودکان همسن با رویکرد ساختارگرا شرکت کرده است نیز گفت: مناسب نبودن آموزش معلمان از جمله دلایلی است که دانش آموزان به درس ریاضی علاقه ای نشان نمی دهند.

نیوشا مستولی افزود: باید دانش آموزان را با استفاده از شیوه های مختلف به ریاضی علاقمند کرد و اجازه داد خودشان ریاضی را کشف کنند.

مستولی اضافه کرد: تدریس باید به گونه‌ای باشد که دانش آموزان متوجه شوند ریاضی سخت نیست تا بتوانند ارتباط بهتری با این درس برقرار کنند.

وی ادامه داد: درک اشتباه که منجر به یادگیری غلط مفاهیم ریاضی می‌شود از جمله دیگر دلایلی است که دانش آموزان از یادگیری این ماده درس امتناع می کنند.

مستولی افزود: برای این مشکل، انجمن بین المللی معلمان آمریکا استانداردهایی را تعریف کردند که اگر این استانداردها تعریف شود می توان به آموزش ریاضی کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از این استانداردها روش ساختار گرایی است گفت: در این روش به دانش آموزان کمک می‌شود تا از گروه همسالان خود مطالب را یاد بگیرند و این روش موجب علاقمندی آنان به ریاضی می شود.

رابطه معلم و شاگرد دوستانه باشد

یکی دیگر از آموزگار ریاضی شرکت کننده در پانزدهمین کنفرانس ملی آموزش ریاضی نیز گفت: آزادی دانش آموز در کلاس درس ریاضی باید کنترل شده باشد به این معنی که اگر آموزش دیکته ای باشد دانش آموز به مشکل بر می خورد به همین دلیل آموزش باید دو طرفه و رابطه معلم و شاگردی دوستانه باشد.

وی افزود: من از این روش در کلاس های درس خود استفاده کرده و نتایج خوبی هم گرفتم لذا درس ریاضی باید خوب تدریس شود و معلم هم به آموزش هایی که می دهد مسلط باشد تا دانش آموز تکالیف ریاضی را با میل و رغبت انجام دهد.

سعدآبادی با بیان اینکه دومین تجربه حضور در کنفرانس‌های آموزش ریاضی را دارد، اظهار داشت: یکی از نقاط قوت این کنفرانس‌های حضور معلمان باتجربه، فرهیخته و اهل مطالعه است و این امر موجب تبادل دانش ریاضی شده و اطلاعات جدیدی هم از یکدیگر به دست می آوریم.

این معلم ریاضی افزود: برنامه‌ریزی‌های فشرده و بعضا بی‌نظمی در برگزاری دوره‌ها از نقاط ضعف کنفرانس‌های آموزش ریاضی بوده است.

معلمان مثال‌های کاربردی ندارند

علی شهرکی دیگر شرکت کننده در پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی است که دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه شهید باهنر کرمان است و با موضوع ریاضیات قومی در بخش مقالات این کنفرانس شرکت کرده است.

وی می گوید: یکی از دلایل عدم استقبال دانش آموزان از درس ریاضی این است که دانش آموز با ریاضی مدرس و خارج مدرسه یا غیررسمی ارتباط خوبی برقرار نمی کند و این امر موجب دلزدگی از ریاضی می شود.

شهرکی ادامه داد: در کلاس درس ریاضی معلمان، مثال های کاربردی ندارند و به عقیده من یک معلم خوب ریاضی باید همیشه مثال های کاربردی برای آموزش داشته باشد.

وی در مورد موضوع مقاله خود با عنوان ریاضیات قومی گفت: در این تحقیق مطرح شده که ریاضیات قومی، فعالیت های روزمره دانش آموزان را به ریاضیات در مدرسه پیوند می دهد.

معلمان شرکت کننده در پانزدهمین کنفرانس ملی ریاضی علاوه بر شرکت در دوره های ضمن خدمت، در کارگاه های آموزش و سخنرانی با موضوعات مختلف هم شرکت می کنند و در این کنفرانس تلاش می شود شیوه های جدید یادگیری و یاددهی ریاضی برای دانش آموزان شناسایی و زمینه برای کاربردی کردن آموزش ریاضی هم فراهم شود.