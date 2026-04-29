خبرگزاری مهر- گروه استانها- مختار رحیمی: در بحبوحه جنگ و چالشهای ناشی از آن، معلمانی فداکار در مدرسه جلال آل احمد شهرستان سیریک با عزم راسخ و مسئولیتپذیری مثالزدنی، تلاش کردند تا از آموزش دانشآموزان غافل نمانند. این معلمان با وجود تمام دشواریها، وقت و انرژی خود را صرف تداوم فرآیند یادگیری کردند تا دانشآموزان را در مسیر علم و دانش هدایت کنند.
محمد زرهی، مدیر مدرسه جلال آل احمد سیریک، به همراه جمعی از همکاران فرهنگی، با برگزاری کلاسهای حضوری در مکانهای امنی مانند مسجد محله، به یاری دانشآموزان شتافتند. هدف اصلی این اقدام، کمک به دانشآموزان برای آمادگی در کنکور سراسری بود. این ابتکار خلاقانه، در شرایطی که بسیاری از مدارس به دلیل وضعیت جنگ تعطیل شدهاند، نقش مؤثری در حفظ روند آموزشی ایفا کرده است؛ آن هم در شرایطی که آموزش غیرحضوری به ویژه برای داوطلبان کنکور، با نگرانیهای جدی همراه شده بود.
مسجد؛ فقط عبادتگاه نیست، پناهگاه علمی و روحی دانشآموزان
این معلمان علاوه بر تدریس دروس، برای حمایت روحی و روانی دانشآموزان نیز تلاش میکنند. آنها با ایجاد فضایی امن و دوستانه، به کاهش استرس و نگرانیهای ناشی از جنگ کمک میکنند. آموزش مداوم و حضوری در ایام جنگ، نه تنها به حفظ روحیه دانشآموزان کمک میکند، بلکه امید به آیندهای بهتر را در دل آنها زنده نگه میدارد. فداکاری معلمان در این شرایط حساس، الگویی الهامبخش برای همه ماست.
محمد زرهی، مدیر دبیرستان جلال آل احمد سیریک، که نگران آینده تحصیلی دانشآموزان و کنکور سراسری بود، با توجه به غیرممکن بودن برگزاری کلاس در مدرسه، تصمیم گرفت کلاسهای حضوری را در مسجد محله برگزار کند. او با استفاده از روشهای اولیه تدریس، تلاش میکرد درسها به ویژه ریاضی را به طور مؤثر به دانشآموزان منتقل کند. این فضا نه تنها به عنوان مکان آموزشی، بلکه به عنوان پناهگاهی برای روحیهافزایی و همدلی دانشآموزان عمل میکرد.
مدیر مدرسه: معلمان نمیتوانند اجازه دهند بحران، یادگیری را متوقف کند
محمد زرهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح این اقدام گفت: با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات آموزش مجازی از جمله ترافیک شبکه و کندی اینترنت، با مصوبه شورای مدرسه و شورای دبیران، تصمیم به برگزاری کلاسهای حضوری ویژه دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم گرفته شد. دروس تخصصی فیزیک، شیمی، ریاضی، زیستشناسی، علوم فنون و زبان انگلیسی به صورت حضوری در مسجد تدریس میشود.
وی تصریح کرد: ما معلمان نمیتوانیم اجازه دهیم شرایط بحرانی مانع از یادگیری دانشآموزان شود. با وجود تمام مشکلات، ایمان داریم که آموزش باید ادامه یابد.
زرهی اظهار کرد: با توجه به تعطیلی مدارس، احساس کردم نباید روند آموزش دانشآموزان متوقف شود. به همین دلیل با کمک چند نفر از معلمان و معاونت مدرسه، تصمیم گرفتیم از فرصت حضور در مسجد محله استفاده کنیم و کلاسهای رفع اشکال و تقویتی را برپا کنیم.
معلمان در صف اول خدمت به وطن هستند
مدیر مدرسه جلال آل احمد سیریک تصریح کرد: هیچ هزینهای از دانشآموزان دریافت نمیشود، اما احساس کردیم دانشآموزان به ویژه در درسهایی مانند ریاضی، نیازمند ارتباط مستقیم و حضوری با معلم هستند و آموزش مجازی به تنهایی پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: خوشبختانه دانشآموزان استقبال بسیار خوبی از این کلاسها داشتهاند و والدین نیز از تداوم روند آموزشی فرزندانشان ابراز رضایت میکنند.
مدیر مدرسه جلال آل احمد سیریک با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی مساجد افزود: مسجد فقط محلی برای عبادت و نماز خواندن نیست، بلکه میتواند پایگاهی برای خدمترسانی فرهنگی و آموزشی و رشد علمی دانشآموزان باشد. من با کمک چند نفر از معلمان تلاش کردیم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.
از تعطیلی مدارس تا کلاسهای مسجد؛ روایت یک تصمیم به موقع
زرهی تصریح کرد: از ابتدای جنگ و تعطیلی مدارس، تصمیم گرفتیم به همراه معلمان در مسجد محله کلاسهای حضوری برگزار کنیم. در این مدت، حضور دانشآموزان پایه دوازدهم که دغدغه کنکور و امتحان نهایی داشتند، ما را بر آن داشت که مهمترین کار ممکن را انجام دهیم.
وی افزود: به همین دلیل تصمیم گرفتم کلاسهای حضوری به ویژه ریاضی را در مسجد برگزار کنیم تا جایی که در توان داریم، با کمک معلمان به دانشآموزان کمک کنیم و نگذاریم آموزش روی زمین بماند.
زرهی با تأکید بر روحیه همبستگی ملی گفت: ما ایرانی هستیم و در همه حال کنار هم برای سربلندی ایران تلاش میکنیم. من و معلمان این مدرسه در این حوزه به یاری ملت ایران آمدهایم.
وی درباره حمایت خانوادهها نیز گفت: خانوادهها از این کار بسیار استقبال کردند و آن را اقدامی پسندیده دانستند.
من در خیابان میمانم تا کودکانم در مدرسه زیر آوار نمانند
زرهی در پایان ضمن تشکر از همه معلمان یاریگرش، از همکاران فرهنگی دعوت کرد پای کار آموزش بیایند و گفت: باور دارم «من در خیابان میمانم تا کودکانمان در مدرسه زیر آوار نمانند.»
شیوه تدریس خوب و صبوری معلمان برای ما درس است
تعدادی از دانشآموزان شرکتکننده در کلاسهای تقویتی ریاضی مسجد جامع چالاکو سیریک، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری این کلاسهای رایگان ابراز رضایت کردند و آن را فرصتی ارزشمند برای یادگیری بهتر و کاهش دغدغههای خانوادهها دانستند.
حسین کمالی، دانشآموز پایه دوازدهم، گفت: پیش از حضور در این کلاسها از عقب افتادنم در درس ریاضی میترسیدم، اما اکنون به دلیل تدریس حضوری و خوب معلمان، یادگیری برایم آسانتر شده است. اینکه مدیر و معلم بدون هیچ چشمداشتی فقط برای رضای خدا به ما آموزش میدهند، بسیار ارزشمند است و به ما یاد میدهد در آینده به دیگران کمک کنیم.
مراد محمودی، دانشآموز پایه یازدهم بیان کرد: درک و فهم کلاسهای مجازی برای بسیاری از ما سخت است و برگزاری این کلاسهای حضوری کمک بزرگی به ما کرده است. فضای معنوی و صمیمی مسجد باعث شده با انگیزه بیشتری در کلاسها حاضر شویم. نزدیک امتحانات استرس زیادی داشتم اما شرکت در این کلاسها باعث شد هم درس را بهتر یاد بگیرم و هم اعتماد به نفسم بیشتر شود.
مجید آئینپرست، دانشآموز پایه یازدهم، با بیان اینکه پیشتر ریاضی را سخت میدانست، افزود: برگزاری کلاسهای حضوری در مسجد باعث شده از فضای گرم مدرسه دور نباشیم. در این کلاسها با روشهای سادهتر و مثالهای کاربردی آموزش میبینیم که علاقه ما را به درس بیشتر کرده است. خانوادهام از کیفیت خوب آموزش بسیار خوشحال هستند.
این کلاسها احساس امنیت و آرامش به فرزندانمان داده است
بسیاری از خانوادهها از برگزاری کلاسهای حضوری معلمان در ایام جنگ در مسجد ابراز رضایت کردهاند. آنها معتقدند این کلاسها به دانشآموزان کمک میکند تا از فضای ناامن دور شوند و در محیطی آرام به یادگیری ادامه دهند. خانوادهها همچنین تأکید کردند که برگزاری این کلاسها در مسجد، فرصتی برای تقویت روحیه جمعی و همبستگی فراهم میآورد.
عباس مرادزاده، رئیس انجمن یکی از مدارس سیریک، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری کلاسهای حضوری در مسجد محله، احساس امنیت و آرامش بیشتری را برای فرزندان ما به ارمغان آورده است. در چنین شرایطی، این کلاسها نه تنها به یادگیری ادامه میدهد، بلکه فرصتی برای ایجاد ارتباطات اجتماعی و همکاری بین آنها ایجاد میکند. ما از معلمان که با زحمت و دلسوزی در این شرایط تلاش میکنند، شکرگزار هستیم.
