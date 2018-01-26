به گزارش خبرنگار مهر، دکتر داریوش شایگان که حوالی ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۵ بهمن در اتاق کارش در منزل، دچار سکته مغزی شد، کماکان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد. او دیروز بلافاصله به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد و همچنان در شرایط وخیم قرار دارد و البته پزشکان معالج در پی احیای وضعیت او هستند.

علی دهباشی مدیرمسئول و سردبیر مجله بخارا و از دوستان داریوش شایگان درباره آخرین وضعیت این پژوهشگر مطرح کشورمان به خبرنگار مهر گفت: آقای شایگان کماکان در بخش مراقبت‌های ویژه در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است. او که دیشب در ICU بستری شد، چند ساعت بعد دچار خونریزی مجدد شد که پزشکان معالج از صبح امروز موفق به کنترل وضعیت شدند.

وی در عین حال تاکید کرد: از آنجا که دکتر شایگان خونریزی مغزی کرده است، پزشکان معالج تلاش می‌کنند تا بیمار را از وضعیت وخیمی که در آن قرار گرفته، خارج کنند و به شرایطی قابل کنترل، برسانند. به گفته آنها، این پروسه حداقل ۴۸ ساعت به طول خواهد انجامید و او باید کماکان تحت مراقبت های ویژه باشد.

داریوش شایگان، نویسنده، مترجم و پژوهشگر و نظریه‌پرداز در حوزه فلسفه ۸۲ ساله است. وی در سال ۱۳۴۷ با مدرک دکتری در رشته هندشناسی به ایران بازگشت و به تحقیقات خود درباره ادیان به‌ویژه ادیان هندی ادامه داد که حاصل آن کتابی دوجلدی بود به نام «ادیان و مکتب‌های فلسفی هند» که از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

شایگان پیش از آن دیدگاه‌های نظری‌اش را در کتاب «آسیا در برابر غرب» منتشر کرده بود که همچنان از کتاب‌های مهم در حوزه اندیشه معاصر ایرانی است. او همچنین چند سال بعد کتاب «بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی» را منتشر کرد. «تصوف و هندوئیسم»، «افسون‌زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار»، «بینش اساطیری»، «پنج اقلیم حضور»، «در جستجوی فضاهای گمشده» و «نگاه شکسته»، تعدادی دیگر از آثار شایگان است. آخرین کتاب منتشر شده از داریوش شایگان «فانوس جادویی زمان» است؛ اثری در بررسی زندگی و آثار مارسل پروست با تاکید بر رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» او.