به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی، نشست هم اندیشی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر عامل صندوق اعتباری هنر به میزبانی صندوق برگزار شد.
در این نشست که علاوه بر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، مشاوران و مدیران مطبوعات داخلی، نماینده اصناف مدیریتی مطبوعات نیز او را همراهی میکردند، موضوع بیمه خبرنگاران و اصحاب رسانه و افزایش ظرفیت بهره برداری از خدمات صندوق اعتباری هنر مطرح شد.
محمدسلطانی فر در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بیمه خبرنگاران، حل مبنایی و اصولی بیمه روزنامه نگاران و استفاده از تسهیلات بیمه بیکاری، بازنشستگی و خدمات درمانی را از مهمترین دغدغههای خود دانست و گفت: باید روند استفاده از تسهیلات بیمهای صندوق اعتباری هنر را به گونهای تسهیل کنیم تا بیشترین خدمات با کمترین بروکراسی برای اصحاب رسانه صورت پذیرد.
وی با اشاره به ظرفیت و مدیریت خوب صندوق اعتباری هنر، بر استفاده از سامانه جامع رسانهها برای تسهیل در شناسایی و معرفی روزنامهنگاران به صندوق تاکید کرد و خواستار پیوند الکترونیکی زیرساختهای دو مجموعه برای بهبود وضعیت معرفی اصحاب رسانه به صندوق شد.
بنا بر این گزارش، سیدحسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای صندوق برای گروههای سه گانه هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران، اظهار داشت: تمام تلاش ما استفاده درست از منابع در اختیار برای تکریم اعضای صندوق است.
وی با اشاره به خدمات صندوق در حوزههایی مانند «بیمه مشاغل، کمک هزینه درمانی، مستمری بگیران، کمکها و وامهای مختلف» افزود: در صورت اتصال بانکهای اطلاعاتی دو مجموعه، سرعت در تایید عضویت و استفاده از تسهیلات بسیار بالا میرود و میتوان از تمام ظرفیتهای حمایتی صندوق برای روزنامهنگاران استفاده کرد.
در پایان این نشست که با حضور تنی چند از معاونان و مشاوران مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و ارائه نظرات مختلف همراه بود، مقرر شد در روزهای آتی، نشست تخصصی میان کارشناسان معاونت مطبوعاتی و صندوق اعتباری هنر برگزار و جداول پیشنهادی همکاری در موضوعات «بیمه خبرنگاران و افزایش سقف حمایتی تا ۳۰۰۰ نفر، وامهای مختلف با سود ۴ درصد، افزایش سقف افراد مشمول بیمه تکمیلی و بهره برداری از خدمات رفاهی» تهیه، تنظیم و اجرایی شود.
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