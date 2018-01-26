به گزارش خبرگزاری مهر، اوسیانو کروز ابتدا درباره تحقق پیشبینی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور تعدادی از بازیکنان تیم ملی عربستان در تیمهای اسپانیایی گفت: وقتی یکی دو ماه پیش سرمربی تیم ملی این صحبت را مطرح کرد خیلیها گفتند واقعیت ندارد یا تفکری فانتزی است اما اکنون همه متوجه شدهاند که این اتفاق واقعیت دارد و عربستان ۹ بازیکنش را به اسپانیا فرستاده است. این نشان میدهد که آنها برای حضور خوب در جامجهانی و معرفی بهتر کشورشان خیلی جدی هستند و مسئولان این کشور به این فکر میکنند که جام جهانی مهمترین اتفاق برای آنهاست.
او ادامه داد: البته این برای ما کمی غمانگیز است به عنوان تیمی که بعد از برزیل به عنوان دومین تیم به جام جهانی صعود کردیم زمان زیادی را برای اتخاذ تصمیمات مهمتر برای آینده تیم ملی و معرفی بهتر تیم در جام جهانی از دست دادیم و بعد شما میبینید تیمی مثل عربستان که جزو آخرین تیمهای صعود کننده به جام جهانی بود، خودش را اینگونه آماده حضور در جام جهانی میکند. برای ما ناراحتکننده است که برای در اختیار گرفتن بازیکنان برای یک و نیم روز دشواری داشتیم و مشکلاتی بین باشگاهها، مربیان و فدراسیون فوتبال به وجود آمد و این هم به خاطر این مساله است که فکر میکنم در مواقع اتخاذ چنین تصمیماتی تیم ملی ایران در اولویت دوم دیده میشود. در این شرایط متاسفانه اولویت اصلی با باشگاههاست، اینکه باشگاهها چه میخواهند، اینکه باشگاهها در لیگ قهرمانان چه میکنند و بعد از آن نوبت به تیم ملی میرسد.
اوسیانو با بیان اینکه حتما باشگاهها از اهمیت فراوانی برخوردارند، گفت: باشگاهها مهم هستند و به این موضوع هم اعتقاد دارم که هر چه قدر باشگاهها بهتر کار کنند، ما هم بازیکنان بهتری در تیم ملی داریم اما در سال جام جهانی فکر میکنم باید اولویتها کمی تغییر کند و اولویت اصلی باید با تیم ملی باشد. درست است که من پنج سال در ایران حضور دارم اما در هفت سال اخیر یادم نمیآید باشگاهی از ایران به فینال لیگ قهرمانان آسیا رفته باشد اما میدانم که تیم ملی ایران در این سالها دو بار به جام جهانی رفته است.
وی افزود: معنی این دو صعود این است که تیم ملی خوشحالی و شادی را به مردم ایران هدیه داده است. نتیجهای کسب کرده که مردم به آن افتخار کنند. با این نتایج فوتبال ایران در نقشه جهانی قرار گرفته است و جهان در بعد ورزشی درباره ایران صحبت میکند. فکر میکنم همین موضوعات باید برای همه مهم باشد. برای مردم مهم است و میدانیم مردم چه قدر به تیم ملی علاقه دارند.
مربی تیم ملی تاکید کرد: باید همین اندازه از اهمیت را هم مسوولان تصمیمگیر کشور که درباره مسائل ورزشی و فوتبال تصمیم میگیرند قائل باشند چون ما نیاز به حمایت همه داریم تا بتوانیم در روسیه عملکرد خوبی از خودمان ارائه کنیم.
اوسیانو با بیان جملهای از کارلوس کیروش که شرایط آمادگی تیم ملی کیلومترها با حریفان فاصله دارد، گفت: الجزایر، مراکش، تونس، ژاپن، استرالیا و حتی عربستان شرایط بهتری نسبت به ما دارند و حتی با این شرایط بهتر، آنها به کار بیشتری برای رقابت با تیمهای اروپایی و آمریکای جنوبی فکر میکنند اما ما با وجود کمبود امکانات مثل زمین تمرین و زمان ناکافی برای انجام تمرینات با بازیکنان، فکر میکنیم که باید از همه دنیا بهتر باشیم و این درست نیست.
مربی تیم ملی با بیان اینکه برای رقابت با حریفان و ایجاد غرور و افتخار ملی به دو برابر کار بیشتر در مقایسه با حریفان نیاز داریم، گفت: ما برای انجام دو برابر کار بیشتر به دو برابر زمان بیشتر برای در اختیار داشتن بازیکنان و دو برابر تمرین بیشتر و بازیهای بیشتر با این بازیکنان نیاز داریم چون امکان دارد حضوری این چنینی باعث ریسکی شرم آور شود و این نه برای ما، نه برای بازیکنان و نه برای فوتبال ایران خوب است. برای جلوگیری از این اتفاق، اکنون زمانی است که کار بیشتری را شروع کنیم و نیاز داریم درخواست دوستانهای داشته باشیم و خیلی جدی به این فکر کنیم که وقتی زمان اردوی نهایی در اردیبهشت میرسد و لیگ قهرمانان آسیا هم برگزار میشود، چه کنیم. بازیکنان را به تیم ملی بدهیم یا اینکه باشگاهها در اولویت باشند و بعد از آن تیم ملی.
او با اشاره به پیروزی تاریخی فوتبال ایران برابر آمریکا اظهار کرد: وقتی ایران موفق شد آمریکا را شکست دهد صد درصد مردم ایران و تمام کسانی که ایران را دوست دارند از این نتیجه خوشحال و شادمان بودند. من به شما میگویم هیچ چیز دیگری وجود ندارد که باعث شود چنین شادمانی حداکثری در یک کشور ایجاد شود. این فوتبال است که ظرفیت آن را دارد که چنین لحظاتی را خلق کند و البته وقتی شما درباره خلق لحظات بزرگ شادی صحبت میکنید، از آن طرف درباره لحظه بزرگ غم هم باید صحبت کنید.
مربی تیم ملی افزود: وقتی در جام جهانی قبلی برزیل با آن نتیجه باورنکردنی از آلمان شکست خورد و هفت گل دریافت کرد، تلخترین روز تاریخ برزیل رقم خورد. این لحظات میتواند نشان دهنده ظرفیت فوتبال باشد. اگر ما میخواهیم ایرانیها صد درصد شاد باشند باید صد درصد متوجه باشیم الان زمانی است که باید اولویت را به تیم ملی بدهیم. اگر همه بتوانیم به یک سمت فکر کنیم، تیم ملی میتواند نتایج بزرگی در جام جهانی کسب کند اما این بستگی به کسانی دارد که در کشور تصمیمگیر هستند و نه تنها فوتبال.
اوسیانو در پاسخ به این سوال که تعامل ایجاد شده بین باشگاهها و تیم ملی در موضوع ریکاوری بازیکنان راضیکننده و کافی است؟ گفت: راضی هستم اما کافی نیست. کاری که تلاش میکنیم انجام دهیم ریکاوری این بازیکنان است. نمیگویم همه تیمها اما تقریبا بخش بزرگی از تیمها سالن جیم، استخر و دوچرخههای ویژه ریکاوری ندارند و ما به بازیکنانی که در ماتریکس تیم ملی حضور دارند کمک میکنیم که تمرینات ریکاوری را انجام دهند اما این مربوط به بخش ریکاوری است و ما کمی بیشتر به این نیاز داریم. به بالا بردن توان فیزیکی بازیکنان در کمپها نیاز داریم چرا که بازیکنان در کمپ هر روز میتوانند تمرینات ریکاوری، فیزیکی و تاکتیکی را انجام دهند.
وی افزود: اگر از الان شروع کنیم در وسط کار مسابقات لیگ قهرمانان را داریم و در بعضی تاریخها سه روز قبل از شروع کمپ، لیگ قهرمانان برگزار میشود. از نظر من مهمترین کمپ، اردوی اردیبهشت است. در میانه این اردو مسابقات لیگ قهرمانان را داریم و برای بازیکنان داخلی خیلی بد است مدام بین کمپ و مسابقات لیگ قهرمانان در رفت و آمد باشند. این برای هیچکس خوب نیست، حتی برای باشگاهها و بیشتر از همه به ضرر بازیکنان است بنابراین ممکن است نیاز باشد فکر دیگر و تصمیم دیگری گرفته شود. به خاطر اینکه اگر نتوانیم با بازیکنان در ابعاد تاکتیکی که از اهمیت بالایی در جام جهانی برخوردار است تمرین کنیم و همینطور در ابعاد فیزیکی آنها را بهبود ببخشیم، شاید نیاز پیدا کنیم به فکر این باشیم که روی بازیکنانی حساب کنیم که بتوانیم از آنها استفاده کنیم. در جام جهانی جزییات اهمیت فراونی دارند و شما در این کمپها تلاش میکنید که همه این جزییات را بهبود ببخشید؛ جزییاتی که میتواند میزان اهمیت شما به آنها، شما را پیروز کند یا از شما یک بازنده بسازد.
دستیار کارلوس کیروش درباره بازیهای دوستانه تیم ملی در ماههای پیشرو نیز گفت: در ابتدا باید به لیبی اشاره کنم. ما نیاز داریم چنین فرصتهایی را به بازیکنان داخلیمان بدهیم چون ما نمیتوانیم بازیکنان را به یکباره و بدون تجربه وارد جام جهانی کنیم و ما به از این دست بازیها برای دادن تجربه به بازیکنان نیاز داریم. تونس و الجزایر هم از بهترین تیمهای آفریقا هستند و ما نیاز داریم پیش از دیدار بزرگمان برابر مراکش که فینال ما محسوب میشود با تیمهای آفریقایی بازی کنیم.
کروز افزود: کسب نتیجه خوب برابر مراکش میتواند درها را برای رویاهای بیشتر به رویمان باز کند. بعد از بازی با تیمهای آفریقایی به بازی با تیمهایی از سبک فوتبال اروپا نیاز داریم چون شما باید در جام جهانی با قهرمان اروپا (پرتغال) و قهرمان جهان (اسپانیا) بازی کنید. ما به بازیهای این چنینی بیشتری به منظور آمادهسازی بهتر بازیکنان برای مواجهه با دشوارهای جام جهانی نیاز داریم.
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