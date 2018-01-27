عباس نکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تصمیم‌گیری درباره وضعیت موزه تاریخی طبیعی شهر اصفهان که اکنون تعطیل شده است، اظهار داشت: در حال حاضر این تعطیلی مقطعی و موقت و به منظور بازسازی این موزه است اما در هفته جاری، جلسه‌ای در این ارتباط با شهرداری اصفهان داریم تا با تمدید قرارداد، موزه در همین مکان ۳۰ ساله خود پابرجا بماند.

قرارداد موزه تاریخی طبیعی حدود ۳۰ سال تمدید شده است

وی با بیان اینکه ساختمان این بنا متعلق به شهرداری است که پس از قرارداد موقت به بخش خصوصی برای برپایی موزه تحویل شده است، افزود: از ۳۰ سال پیش تاکنون قرارداد مکان این موزه تمدید شده است و ما در پی آن هستیم که با رایزنی‌های لازم با توجه به غنای مجموعه بحث جابجایی را شاهد نباشیم و ماندگاری موزه در این محل را حفظ کنیم.

دبیر انجمن موزه‌داران اصفهان با تاکید بر اینکه به احتمال قوی جلسه با مسئولان نهادهای مختلف، شهرداری، شورای شهر در استانداری اصفهان و با حضور آقای مهرعلیزاده و پیگیری ایشان برگزار می‌شود، ابراز داشت: اگر شهرداری ردیفی به بحث بازسازی این موزه اختصاص دهد به عنوان یکی از نخستین موزه های خصوصی اصفهان بازخورد خوبی را شاهد خواهیم بود.

جابجایی اشیای غنی موزه تاریخ طبیعی خسارت آفرین است

وی با بیان اینکه این موزه برای نخستین بار در سال ۶۷ افتتاح شده است، گفت: دکتر جعفریان به عنوان پدر زمین شناسی ایران متولی این موزه بودند و هر سال به غنای اشیای آن افزوده شده است.

نکویی بیان داشت: بر این اساس باید بر این نکته تاکید کنم که جابجایی اشیاء هم از نظر احتمال از میان رفتن بخش‌هایی از مجموعه و هم ارزش قدمت مکانی موزه خسارت آفرین است ضمن اینکه موزه تاریخ طبیعی سال‌هاست مورد بازید دانش‌آموزان مدارس قرار می‌گیرد و ضمن خاطره‌آفرینی در یادگیری دروس آنها تاثیر بسزایی داشته است.