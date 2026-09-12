نوری: بانک اطلاعاتی جامع معادن خراسان شمالی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح شنبه در جلسه تسهیلگری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت صنعت معدن بر کسی پوشیده نیست و راهبرد کشور این است که پیشرانهای توسعه، ابتدا نفت و سپس معدن باشند؛ چراکه ذخایر معدنی مناسبی در کشور وجود دارد که در سالهای گذشته از بخشی از این ظرفیتها غفلت شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت و تسهیلگری برای بخش معدن افزود: وضعیت تمام معادن استان باید با دقت بررسی و بانک اطلاعاتی جامعی از ظرفیتها و مشکلات آنها ایجاد شود تا تصمیمگیری برای رفع موانع و تداوم تولید بدون دغدغه امکانپذیر باشد.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه یکی از آفتهای بخش معدن در استان موضوع استخراج است، تصریح کرد: اگرچه در برخی بخشها فرآوری نیز انجام میشود، اما این میزان کافی نیست و باید با افزایش حجم فعالیت، ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد شود.
نوری با تأکید بر اینکه «تا تسهیلگر نباشیم، معدن روی ریل توسعه قرار نمیگیرد»، خاطرنشان کرد: ما مأمور به احیای واحدهای تولیدی و خروج آنها از رکود هستیم و برای رونق تولید باید موانع پیشروی سرمایهگذاران و معدنکاران را برطرف کنیم.
وی هدف از برگزاری جلسات تسهیلگری را مانعزدایی از مسیر تولید دانست و گفت: همه ما در کنار تولیدکنندگان هستیم و رویکرد مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید حمایت از تولید و کمک به رونق آن باشد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود ناترازیها و محدودیتهای موجود در کشور افزود: ناترازی وجود دارد، اما مهم این است که تولیدکنندگان بدانند در شرایط محدودیت نیز عدالت رعایت میشود؛ چراکه تولید و اشتغال باید پایدار باشد و برای ایجاد جهش در اقتصاد استان و کشور تلاش کنیم.
نوری درباره قطعی برق معادن نیز گفت: با توجه به اینکه قطعی برق به حوزه تولید آسیب وارد میکند، لازم است این موضوع از سوی وزارت نیرو تعدیل شود تا فعالیت واحدهای معدنی با کمترین آسیب و وقفه ادامه یابد.
وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی استان خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان دستگاهها نمایندگان ما هستند و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان در صورت مشاهده عدم رسیدگی یا وجود مشکل در روند امور میتوانند موضوع را به ما اطلاع دهند.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم اصلاح رویهها و استعلامهای مورد نیاز را نیز با جدیت پیگیری کنند و برای بخش معدن وقت کافی بگذارند تا مشکلات این حوزه برطرف شود.
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