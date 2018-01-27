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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

واکنش دبیر کل «عصائب اهل الحق» عراق به حمله بالگردهای آمریکایی

واکنش دبیر کل «عصائب اهل الحق» عراق به حمله بالگردهای آمریکایی

دبیر کل عصائب اهل الحق عراق در واکنش به حمله بالگردهای آمریکایی به غرب الرمادی گفت که این مسأله سؤالات زیادی در خصوص حضور نظامی آمریکا در عراق مطرح می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «قیس الخزعلی» دبیر کل جنش عصائب اهل الحق در پست توئیتری خود تاکید کرد: حادثه صورت گرفته در خصوص حمله بالگردهای آمریکایی به منطقه البغدادی- که ۸ کشته و ۲۰ مجروح از جمله تنی چند از مسئولان نیروهای امنیتی بر جای گذاشت- سؤالات مهمی در خصوص حضور نظامی آمریکا در عراق و نقشی که می خواهد در این کشور ایفا کند و هم چنین توجیه حضور این نیروها بعد از پایان یافتن داعش در عراق مطرح می کند.

بالگردهای نظامی ایالات متحده آمریکا منطقه ای در غرب شهر الرمادی را بمباران کردند که به دنبال آن ۸ نفر از نیروهای امنیتی و حشد عشایری عراق کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4211099
فاطمه صالحی

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