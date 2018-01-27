اختصاص ۴۵۰ میلیاردتومان برای کاهش آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خضری در رابطه با مصوبات کمیسیون متبوع خود در تلفیق بودجه ۹۷، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت باید حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی و حمایت از زنان سرپرست خانوار هزینه کند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: ۲۱۰ میلیارد تومان از این اعتبار باید برای پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری در اختیار کمیته امداد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷، ۴ هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافت، افزود: البته بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم هر ساله باید مستمری کمیته امداد به نسبت تورم افزوده شود که دولت باید این میزان را لحاظ و به آن اضافه کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: البته دولت نیز اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای ریشه کنی فقر را در دستور کار دارد که ما به دنبال آن هستیم این مبلغ مانند بودجه ۹۷ بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم تخصیص یابد نه اینکه دولت به دلخواه خود عمل کند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷ برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی گام های خوبی برداشته شد، تصریح کرد: متاسفانه بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه تاکید دولت برای موضوع اشتغال در لایحه بودجه ۹۷ بر تبصره ۱۸ بود، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق به افزایش حامل های انرژی رای ندادند که در نهایت مقرر شد از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی هایی دولت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها ارائه شود.