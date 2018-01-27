به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست علمی با هدف بررسی تاثیر علم و تکنولوژی در حال و آینده کسب وکارها، تحول تکنولوژی در زندگی بشر و حضور هوش مصنوعی به عنوان قدرت آینده جهان، فردا یکشنبه ۸ بهمن ماه برگزار می شود.

کاربردهای ۱۳ تکنولوژی از جمله هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیا، چاپ ۳ بعدی، ارزدیجیتال، سیستم های اتوماسیون و نانوتکنولوژی که زندگی بشر و کسب وکارها در صنایع مختلف را در برمی گیرد، در این نشست علمی مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

نشست تاثیر پیشرفت تکنولوژیهای آینده در زندگی، توسط انجمن بهینه سازی مصرف انرژی و با همکاری ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، مجمع تشکل های دانش بنیان و فدراسیون صنعت نفت اتاق بازرگانی در اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد و مخاطبان آن را مدیران جوان سازمانهای دولتی و غیردولتی تشکیل می دهند.

حمیدرضا خلعتبری کارشناس فناوری اطلاعات و مشاور انجمن بهینه سازی مصرف انرژی درباره لزوم برگزاری این نشست علمی با اشاره به تغییر مسیر حرکت بشر و لزوم برنامه ریزی برای آینده بر پایه تکنولوژیهای اطلاعاتی گفت: روند پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان به قدری سریع است که تجربیات و دانش گذشته و حتی حال، برای تصمیم گیری در مورد آینده چندان کاربرد ندارد.

وی با بیان اینکه حجم علم و تکنولوژی ایجاد شده توسط بشر در مدت ۴هزار سال گذشته تا سال ۲۰۰۰ میلادی در مقایسه با حجم تولید شده علم بعد از سال ۲۰۰۰ ، ناچیز است، افزود: پیش بینی ها بر اساس آمار و تحقیقات منتشره از سوی موسسات معتبر جهانی بیانگر آن است که تا ۵۰ سال آینده تکنولوژی بشر میلیاردها برابر نسبت به امروز خواهد بود و شاید باور چنین سرعت و روند افزایش تکنولوژی فراتر از قدرت تصور و درک ما باشد.

خلعتبری با اشاره به آغاز عصر دوم فناوری اطلاعات برپایه هوش مصنوعی که بزرگترین تحول تاریخ بشر در تمامی قرون را رقم زده است، تاکید کرد: ایجاد و توسعه فناوری پردازش داده ها مبتنی بر هوش مصنوعی اساس و عامل اصلی سرعت بالای علم و تکنولوژی در حال و آینده است.

این کارشناس با تاکید براینکه تا سال ۲۰۴۵ میلادی پیشرفت تکنولوژی بیش از یک میلیارد برابر تکنولوژی فعلی بشر خواهد بود، اضافه کرد: تصور دنیایی با این حجم از تکنولوژی خارج از درک و تصور امروز بشر است. این روند و توانایی یادگیری ماشین بر اساس هوش مصنوعی در آینده نه چندان دور، جایگزین بسیاری از مشاغل و کسب وکارهایی خواهد شد که عمدتا توسط انسان ها انجام می پذیرد.

به گفته وی، اتوماسیون و توانایی تصمیم گیری مبتنی بر آنالیز، حجم بسیار بالای داده ها و اطلاعات، کاهش اشتباه و افزایش بهره وری را به دنبال دارد و به زودی شاهد خواهیم بود که بسیاری از مشاغل توسط ربات ها انجام شود.

خلعتبری با بیان اینکه هوش مصنوعی در کمتر از ۳۰ سال آینده از جمع هوش تمامی انسانهای روی کره زمین هوشمند تر خواهد بود تصریح کرد: با این وجود بسیاری از مشاغل، دیگر وجود خارجی نخواهند داشت و بسیاری از توانمندی هایی که وجه تمایز بشر به عنوان هوشمندترین موجود روی زمین با سایر موجودات است مفهوم خود را از دست خواهد داد.