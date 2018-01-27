به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، در این جلسه شرکت کنندگان به تبادل نظر پرداخته و نقطه نظرات خود در خصوص موضوع استقبال از بهار ۹۷ را بیان کردند.

سیدمحمد بهشتی یکی دیگر از حاضران در این جلسه با اشاره به اینکه نوروز ظرفیت هایی دارد که باید آشکار شود، گفت: تهران یک ایران کوچک است و می توان با تکیه بر ظرفیت های شهری آیین ایرانی نوروز را در معرض دید همه افرادی قرار دهیم که در شهر تردد دارند.

او با تاکید بر ثبت جهانی نوروز، ادامه داد: تهران می تواند با برنامه ریزی های درست و بجا تنوع فرهنگی موجود در این آیین را در معرض دید همه جهانیان قرار دهد.

در ادامه این جلسه غریب پور با تاکید بر ضرورت تقویت بهارستان، گفت: نوروز زمانی است که مردم باید از خانه ها به فضای شهری بیایند بنابراین میتوانیم با یک میدانگاه برای حضور مردم این حس حضور در فضای شهری را تقویت کنیم.

امین عارف نیا، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران از زیباسازی خواست تا در کنار فعالیت های خود در حوزه سیما و منظر شهری در بحث های اجتماعی و فرهنگی با کمک معاونت اجتماعی ورود کند.

به گفته رییس مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران در استقبال از بهار ۹۷ دو میلیون سنبل توسط شهرداری و به صورت رایگان توزیع می شود.

عارف نیا پیشنهاد داد نگارخانه ای به وسعت یک شهر که پیش از این توسط سازمان زیباسازی برگزار شده است این بار با تصاویری از گل و با عنوان گلستانی به وسعت یک شهر اجرا شود.