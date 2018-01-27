به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات کلمبیائی اعلام کردند که در حادثه بمب گذاری صبح امروز شنبه مقابل مقر پلیس در شهر ساحلی «بارانکیلا» (Barranquilla) در این کشور دست کم ۳ افسر پلیس کشته و ۱۴ تَن نیز مجروح شدند.

«ماریانو د لا کروز بوترو» (Mariano de la Cruz Botero) فرمانده پلیس شهر ساحلی «بارانکیلا» در این باره به خبرنگاران اعلام کرد: حادثه زمانی روی داد که نیروهای پلیس برای دریافت دستورات لازم در منطقه «سن خوزه» (San Jose) این شهر گردهم آمده بودند.

وی در ادامه گروه های تبهکار این شهر را عامل این حمله خواند و تأکید کرد که حمله مذکور به تلافی حملات اخیر پلیس علیه این گروه ها انجام شده است.