پیام مالک نساجی مازندران در آستانه دربی مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صنیعی فر مالک باشگاه نساجی مازندران در آستانه دیدار با خونه به خونه بابل هواداران تیمش را به آرامش دعوت کرد و از آنان خواست فقط تیم خود را تشویق کنند تا مثل همیشه شخصیت بالای نساجی را به مردم مازندران و ایران نشان دهند.



در این پیام آمده است؛

«گرچه بازی با خونه به خونه به دلیل جایگاه دو تیم در جدول رده بندی لیگ دسته اول و اتفاقات گذشته کمی حساس شده است اما درخواست من از هواداران وفادار و دوست داشتنی نساجی مازندران این است که روز یکشنبه در بابل ضمن تشویق تیم خود تحت هر شرایطی از شعار دادن علیه تیم حریف و افراد مختلف پرهیز کنند.

با شناختی هم که از کادرفنی و بازیکنان نساجی دارم مطئن هستم اگر بچه ها خودشان باشند و توجهی به حواشی اخیر نداشته باشند می توانند نتیجه خوب و آبرومندی در زمین حریف کسب کنند. همچنین معتقدم نفرت پراکنی و ایجاد تفرقه بین مردم دو شهر همسایه بابل و قائم شهر که قرابت و نزدیکی دیرینه ای با هم دارند در نهایت به هر دو تیم استان لطمه می زند.

بنابراین خواهش من از دوستانم در باشگاه خونه به خونه بابل این است که از همین مسابقه بذر رفاقت و دوستی در زمین بکارند تا انشالله در آینده، استان مازندران محصول آن را درو کرده و به منفعت برسد.

ناگفته هایی هم دارم که دیر یا زود آن را بیان خواهم کرد ولی در آستانه دیدار با خونه به خونه همه را به آرامش دعوت می کنم. بی شک امنیت، آرامش وصد البته عدالت حاکم بر ورزشگاه و مسابقه،نقشی تعیین کننده در هر چه زیبا و جذاب تر شدن این دیدار خواهد داشت.

جا دارد همین جا چند تشکر و قدردانی داشته باشم. اول از آقای علی امیری مدیرعامل پرسابقه، باتجربه، کاردان و پاک باشگاه نساجی که واقعا در این مدت همکاری، نظم و اعتبار خاصی چه به لحاظ مالی و چه ورزشی به تیم داده است. همین طور فرزاد مجیدی سرپرست زحمتکش نساجی که در جهت منافع تیم تلاش می کند.

در ادامه باید اشاره ای به داود مهابادی سرمربی نساجی و دستیارانش داشته باشم که بی ادعا و کاربلد زحمت می کشند تا تیمی موفق را برای صعود به لیگ برتر و شاد کردن دل مردم آماده می کنند.

همچنین بازیکنان متعصب نساجی که به عشق هواداران تمرین و بازی می کنند و من ایمان دارم قادرند هر ناممکنی را ممکن کنند. سپس یادی کنم از کادر رسانه ای، پزشکی و تدارکات تیم که همواره قدردان زحمات خالصانه این عزیزان هستیم و بالاخره تشکر ویژه من از طرفداران نساجی و مردم فهیم قائم شهر است که با تشویق های بی امان خود انرژی مضاعفی به بچه های تیم منتقل می کنند. به خود می بالیم و افتخار می کنیم که چنین هوادارانی داریم. زنده باد نساجی و زنده باد فوتبال مازندران.»