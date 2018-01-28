پیکر شهید «احمد شوهانی» امروز وارد نهاوند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرجی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرگرد پاسدار «احمد شوهانی» ظهر دیروز در درگیری با تیم تروریستی تکفیری داعش در منطقه غرب کشور به شهادت رسید.

وی بابیان اینکه این شهید از نیروهای گردان تکاور تیپ ۳۲ انصارالحسین(ع) استان همدان بود، گفت: شهید «احمد شوهانی» اهل برزول شهرستان نهاوند است.

سردار فرجی عنوان کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهید امروز ساعت ۱۶ در میدان بسیج نهاوند برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین مراسم وداع با شهید «احمد شوهانی» امشب ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد شهید حیدری شهر نهاوند برگزار می‌شود.

سردار فرجی عنوان کرد: مراسم تشییع شهید «احمد شوهانی» فردا دوشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در نهاوند و از مقابل سپاه ناحیه این شهر برگزار شده و بعد از تشییع، پیکر مطهر این شهید به زادگاهش در برزول منتقل شده و در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری می‌شود.

وی عنوان کرد: مراسم بزرگداشت یاد شهید «احمدشوهانی» فردا در مسجد جامع شهر برزول برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بیان کرد: شهید شوهانی متولد سال ۱۳۶۳ بود و از وی دو فرزند به نام‌های امیرعلی و حلما به یادگار مانده است.