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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۵:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فراخوان چینی‌ها برای افتتاح مجدد حساب‌های مسدود شده

فراخوان چینی‌ها برای افتتاح مجدد حساب‌های مسدود شده

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فراخوان چینی ها برای افتتاح مجدد حساب های مسدودی خبر داد و گفت: سرکنسولگری ایران در شانگهای نیز رسما این موضوع را اعلام کرده است.

مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار مهر از گام جدید چینی ها برای بهبود روابط بانکی با ایران خبر داد و گفت: بانک ABC چین، فراخوان جدیدی برای آن دسته از ایرانی هایی داشته که حساب آنها طی ماههای گذشته مسدود شده بود؛ به نحوی که درخواست شده تا آنها با مراجعه به شعب بانکی، مجدد افتتاح حساب داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: سرکنسولگری ایران در شانگهای، رسما این موضوع را اعلام کرده است؛ اما به هر حال، این اقدام چین نشان از رفع سوتفاهم ها دارد و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران و چین نیز، فراخوانی به ایرانیان ساکن چین داشته تا هر یک از آنها که مشکل دارند اعلام کرده تا مسائل و مشکلات جمع بندی شده و برای تصمیم گیری در جهت رفع آن به سفارت و بانک مرکزی ارجاع داده شود.

کد مطلب 4211943

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