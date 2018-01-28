آزادراه زنجان به قزوین تا اطلاع ثانوی مسدود است

سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش برف و کولاک شدید و نبود دید کافی در برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان وجود دارد، افزود: در حال حاضر جاده قدیم و آزادراه زنجان به قزوین و همچنین مسیر زنجان - طارم و زنجان - تهم - چورزق به دلیل وقوع کولاک شدید و نبود دید کافی و یخبندان بودن سطح جاده تا اطلاع ثانوی بسته است.

وی با بیان اینکه پلیس راه برای حفظ جان رانندگان و سرنشینان اجازه تردد به خودروها را در جاده ترانزیت زنجان-قزوین و سایر محورهای مسدود استان را نمی‌دهد، افزود: با توجه به اینکه اتوبان زنجان قزوین در حوزه استحفاظی استان قزوین به علت کولاک شدید مسدود است بنابراین از ساعت ۲۲ شنبه شب حوزه استحفاظی زنجان نیز توسط پلیس راه بسته اعلام شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر سایر محورهای مواصلاتی استان زنجان باز است، افزود: با توجه به بارش برف سطح جاده‌های استان زنجان خیس و لغزنده است که در این میان رانندگان حتماً خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

شیرمحمدی تأکید کرد: رانندگان حتماً برای تردد در گردنه‌های کوهستانی دقت کنند و تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند و رانندگانی که در فصل زمستان اقدام به مسافرت می‌کنند توصیه می‌شود خودروی خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.

وی بابیان اینکه رانندگان با توجه به بارش برف حتماً با دقت و حوصله رانندگی و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند، گفت: با توجه به بارش برف در گردنه‌های کوهستانی، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند و با توجه به وقوع کولاک و مه آستانه دید خود را تقویت کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با تأکید بر اینکه رانندگان با توجه به بارش برف حتماً با دقت و حوصله رانندگی و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند، افزود: با توجه به بارش برف در گردنه‌های کوهستانی، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند.

شیرمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر بارش برف در گردنه‌ها باعث لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید رانندگان شده، بنابراین رانندگان برای تردد در گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر استان حتماً تمهیدات ایمنی و گرمایشی را موردتوجه قرار دهند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان افزود: مردم به‌محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده‌ها باخبر شوند.