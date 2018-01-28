۶۰ هزار میلیارد برای اشتغال و تولید در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسون تلفیق بودجه ۹۷ در نشست علنی امروز و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارائه کرد و گفت: پس از آن که لایحه بودجه از سوی دولت به هیئت رئیسه تقدیم و در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد، کمیسیون تلفیق بودجه در ۳۲ جلسه و در کارگروه‌های مختلف از جمله اشتغال، هدفمندی، ایثارگران و تأمین اجتماعی لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ ادامه داد: جلسات متعددی بین اعضای کمیسیون و کارگروه‌ها برگزار شد و نظرات دولت گرفته شد تا با این ترکیب کمیسیون تلفیق مصوبات خود را به صحن علنی ارائه کند.

وی با بیان اینکه جلسات مختلفی حتی با حضور رئیس جمهور برگزار شد، بیان داشت: با این جلسات به دنبال آن بودیم تا دولت و مجلس بهترین نتیجه را برای بودجه سال آینده در نظر بگیرند و با حذف یا تغییر که با مجلس است، لایحه‌ای قابل دفاع ارائه شود.

موافقت یا مخالفت با پیشنهادات دولت در لایحه بودجه مزیتی برای مجلس ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه موافقت یا مخالفت با پیشنهادات دولت در لایحه بودجه مزیتی برای مجلس ندارد، ادامه داد: در بسیاری موارد تبصره‌های دولت را بدون تغییر تصویب کردیم اما در برخی تبصره‌ها با نظر کارشناسی مسائل را تغییر دادیم تا در جامعه موثرتر باشد.

نظراتی که به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی بود

یوسف‌نژاد تأکید کرد: نظراتی که به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی بود هر چند که قبول داریم شرایط اجتماعی شاخص مناسبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیست اما در شرایط کنونی کشور لازم بود به این شاخص توجه شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است، توضیح داد: در این لایحه به صورت واضح و روشن تغییراتی داشتیم که به سود و منفعت جامعه خواهد بود. انضباط در واقع یعنی توجه به قوانین بالادستی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: در واقع بودجه باید برشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون توسعه برنامه باشد، همچنین در لایحه توجهی به عملکرد گذشته قوانین بودجه کشور داشتیم که این روند سرمایه فکری کمیسیون تلفیق برای انضباط در گزارش بودجه بود.

تقویت جنبه های نظارتی بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق

یوسف‌نژاد با اشاره به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۷ بیان داشت: تلاش کردیم که موارد مذکور در تبصره ۱۲ با شرایط جامعه تطبیق داشته باشد از سوی دیگر تلاش شد تا جنبه‌های نظارتی در لایحه مذکور تقویت شود به نحوی که دیوان محاسبات بر اعتبارات پرداخت شده به نهادهای عمومی و غیردولتی نظارت کامل خواهد داشت و همچنین گزارش کمک‌های دستگاه‌ها به اشخاص و افراد نیز باید ارائه شود.

این نماینده مجلس گفت: در تبصره ۱۲ منع هرگونه تسهیلات درآمدهای اختصاصی نیز در نظر گرفته شد که به دلیل جنبه نظارتی چنین تغییری اعمال شد.

ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌ها نیز جنبه نظارتی دارد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه ممنوعیت دریافت سود از سپرده‌ها نیز جنبه نظارتی دارد، اظهار داشت: عدم افزایش حامل‌های انرژی که برای دولت سخت بود به دلیل مسائل اجتماعی از لایحه بودجه حذف شد اما جایگزینی برای آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزایی فعالیت کند.

اشتغالزایی در بودجه۹۷ / از اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان در ردیف خاص تا تقویت میزان رصد و نظارت

وی توضیح داد: بر این اساس ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در لایحه بودجه در نظر گرفته شد و جای خوشحالی است که بگویم اشتغالزایی در ردیف‌های خاص دیده شد تا میزان رصد و نظارت آن افزایش پیدا کند.

افزایش شفافیت بودجه در لایحه ۹۷/ وضوح در بودجه و قابل رصد بودن دستگاه های اجرایی

یوسف نژاد ادامه داد: شفافیت بودجه نسبت به ادوار مختلف مناسب تر بود و در خیلی از تبصره ها از نظر درآمدی افزایشی نداشته ایم بلکه در تبصره ها برخی از احکام بوده اما عدد آن در جداول نیامده بود بنابراین همان عدد هزار و یکصد و نود چهار لایحه تغییر و تبدیل به عدد دیگری شده که اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: وضوح در بودجه و قابل رصد بودن دستگاه های اجرایی از نظر عملکردی حرکتی مثبت و موثر بود که در بودجه دیده شده؛ عدم تمرکز در بودجه و توجه به استان ها و دادن اختیارات به آنها نسبت به گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است که این جهت گیری مثبتی است.

ردیف های متفرقه بودجه در لایحه ۹۷

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، با بیان اینکه در لایحه بودجه ردیف های متفرقه بسیار زیاد بود، گفت: ۲۳۰ ردیف متفرقه داشتیم که ۲۰۰ ردیف آن حذف شده شده و در حال حاضر به حدود ۱۳۰ رسیده است البته این تعداد زیاد است اما نسبت به سال های گذشته جهش قابل توجهی داشتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با بیان اینکه کمک ها در بودجه برای دستگاه های مختلف مدیریت، هدفمند و قابل نظارت شده است، افزود: با کمک کردن به دستگاه های نیازمند مخالف نیستیم اما باید این کمک ها هدفمند شده و قابل رصد و پیگیری باشد.

ظرفیت های اجتماعی، بخش های غیردولتی، افراد و اشخاص در بودجه ۹۷

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه در بودجه ۹۷ به ظرفیت های اجتماعی، بخش های غیردولتی، افراد و اشخاص توجه شده است، تصریح کرد: در بودجه مشارکت و همکاری مردمی و مسئولیت پذیری در بخش غیردولتی که جزو سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بوده در تبصره ۱۸ و ۱۹ به وضوح در مورد آن بحث شده است.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۹ به یکی از کارهای مهم و اساسی مجلس پرداخته ایم؛ بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه کاره داریم که حدود ۶۵ هزار پروژه مربوط به استان ها و ۵ هزار مربوط به پروژه های ملی است و اگر بخواهیم نیاز این پروژه ها را بررسی کنیم به تامین بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها نیاز داریم و سیاستی که با همکاری دولت و مجلس به آنها رسیدگی شود بیش از ۱۴ هزارپروژه را با مشارکت عمومی و خصوصی غیردولتی و اهرمی کردن کمک های دولتی و بودجه سعی کردیم در بودجه سال ۹۷ لحاظ کنیم و از ردیف تصمیم گیری و نظارت خارج کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، یادآور شد: دولت قرار بود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای حامل های انرژی به اضافه ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از صندوق و دو سه هزار میلیارد تومان از مسیرهای دیگر در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات و بحث اشتغال و تولید داشته باشد که در تلفیق سعی کردیم مبلغی نزدیک به آن را لحاظ کنیم.

افزایش حامل های انرژی مخالفت کردیم زیرا به نفع جامعه نبود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ افزود: با افزایش حامل های انرژی مخالفت کردیم زیرا به نفع جامعه نبود و کشش آن را نداشت البته از محل های دیگر جبران کردیم که مبلغ حدود ۶۰ هزار میلیارد برای بحث اشتغال و تولید مد نظر قرار گیرد.

واگذاری ۵۰ هزار مسکن مهر فاقد متقاضی با همکاری امداد به مددجویان بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق

یوسف نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۵۰ هزار مسکن مهر فاقد متقاضی با همکاری امداد به مددجویان واگذار می شود، تصریح کرد: در این رابطه با همکاری دولت کمیته امداد در مورد این موضوع تصمیم گیری کردیم.

وی ادامه داد: در حقوق، تبصره و ارقام کمترین ارقام را داشتیم و اگر حذف شده یا تغییر کرده استدلال بودجه ای اجتماعی منطقی اقتصادی هم داشتیم که البته در خیلی از موارد با همکاری دولت تصمیم گیری شده است.

جهت گیری کمیسیون تلفیق در بودجه به نفع و مصلحت مردم بوده است

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، با بیان اینکه جهت گیری کمیسیون تلفیق در بودجه به نفع و مصلحت مردم بوده است، تصریح کرد: شرایط اجتماعی جامعه را ما در نظر گرفتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ افزود: بدهی هایی که بخش غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت داشتند و همچنین بدهی آنها به بانک ها سعی کردیم در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را با تعامل بتوانیم به عنوان سرفصل به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی لحاظ کنیم البته ممکن است بدهی های دولت را در حدی مشخص تر و شفاف تر افزایش دهد اما بین بدهکار و طلبکار از دولت و بانک قفل ها را باز کرده و از نظر روانی توانسته فضایی را به وجود آورد که بتوان آنها را در شرایط اقتصادی فعلی فعالیت کنند.

یوسف نژاد یادآور شد: بودجه بر مبنای عملکرد را در تبصره ۲۰ برای نظارتی کردن و منطقی کردن تخصیص ها آورده ایم هر چند دولت از سال ۸۱ می توانست این کار را انجام دهد.

تشریح نرخ ارز و قیمت نفت در بودجه ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷با بیان اینکه در بودجه ۹۷ فروش نفت را ۵۵ دلار، نرخ ارز را ۳۵۰۰ و سهم صندوق را ۳۲ درصد و سهم شرکت نفت ۱۴ و نیم درصد و سهم دولت را ۵۳ و نیم درصد پیش بینی کردیم، تصریح کرد: سعی کردیم با توجه به شاخص های قانون برنامه توسعه نرخ تورم را حدود ۱۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۱ درصد، رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد و درآمدهای مالیاتی ۱۲۸، درآمدهای نفتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان را لحاظ کنیم التبه به بحث واگذاری ها هم توجه شده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، افزود: پیش بینی ها نتیجه تعاملات کمیسیون تلفیق با دولت است و قطعی و لازم الاجرا نیست؛ به طور قطع نمایندگان نقطه نظرات خود را بیان خواهند کرد و ما نیز از مصوبات دفاع خواهیم کرد؛ انتظار داریم مجلس به مصلحت مردم و منافع مردم گام بردارد و نتیجه همفکری نمایندگان رونق و توسعه کشور باشد./