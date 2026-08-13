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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۱۹۸ هزار تن گذشت

خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۱۹۸ هزار تن گذشت

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از خرید تضمینی بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم در این شهرستان از ابتدای فصل برداشت خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تا ۲۰ مردادماه، بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم در شهرستان کرمانشاه خریداری شده و روند خرید تضمینی این محصول همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان کرمانشاه تا پایان فصل برداشت فعال خواهند بود و کارشناسان بر فرآیند خرید محصول از کشاورزان نظارت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در سال زراعی جاری ۱۱۱ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان ۲۹ هزار هکتار مربوط به گندم آبی و ۸۲ هزار هکتار مربوط به گندم دیم است.

وی ادامه داد: برای خرید محصول گندمکاران شهرستان کرمانشاه، ۱۶ مرکز خرید تضمینی فعال شده است و فرآیند تحویل و خرید محصول در این مراکز در حال انجام است.

کریمی با اشاره به جایگاه شهرستان کرمانشاه در خرید تضمینی گندم گفت: این شهرستان با خرید بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم، رتبه نخست را در میان شهرستان‌های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان اسلام‌آبادغرب با خرید حدود ۸۰ هزار تن و شهرستان سنقروکلیایی با حدود ۷۴ هزار تن گندم، در رتبه‌های دوم و سوم خرید تضمینی گندم استان قرار دارند.

کد مطلب 6915479

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