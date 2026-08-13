خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۱۹۸ هزار تن گذشت

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تا ۲۰ مردادماه، بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم در شهرستان کرمانشاه خریداری شده و روند خرید تضمینی این محصول همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان کرمانشاه تا پایان فصل برداشت فعال خواهند بود و کارشناسان بر فرآیند خرید محصول از کشاورزان نظارت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در سال زراعی جاری ۱۱۱ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان ۲۹ هزار هکتار مربوط به گندم آبی و ۸۲ هزار هکتار مربوط به گندم دیم است.

وی ادامه داد: برای خرید محصول گندمکاران شهرستان کرمانشاه، ۱۶ مرکز خرید تضمینی فعال شده است و فرآیند تحویل و خرید محصول در این مراکز در حال انجام است.

کریمی با اشاره به جایگاه شهرستان کرمانشاه در خرید تضمینی گندم گفت: این شهرستان با خرید بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم، رتبه نخست را در میان شهرستان‌های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان اسلام‌آبادغرب با خرید حدود ۸۰ هزار تن و شهرستان سنقروکلیایی با حدود ۷۴ هزار تن گندم، در رتبه‌های دوم و سوم خرید تضمینی گندم استان قرار دارند.