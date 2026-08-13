کاراته اردبیل در جمع هشت تیم برتر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارج نهادن به مقام والای خبرنگاران، حسن پورعلی، رئیس هیئت کاراته استان اردبیل، بمناسبت با ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد. روز خبرنگار را به شما تبریک می‌گویم و از صمیم قلب آرزوی موفقیت برایتان دارم. خبرنگاران واقعاً چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

وی افزود: خوشبختانه امروز کاراته استان اردبیل در جایگاه شایسته‌ای قرار دارد و تیم ما جزو هشت تیم برتر کشور محسوب می‌شود. از جمله وظایف اصلی هیئت، برگزاری دوره‌های مربی‌گری و داوری، میزبانی اردوهای تیم ملی، و اجرای برنامه‌های فرهنگی بوده است.

رئیس هیئت کاراته استان اردبیل گفت: تا به امروز، دوره‌های آموزشی متعددی برگزار شده و در تمامی مراسم فرهنگی، راهپیمایی‌ها و تجمعات، حضور فعال داشته‌ایم. همچنین اردوی تیم ملی جوانان استان با حضور جمع زیادی از بازیکنان مستعد برگزار شد که از لحاظ فنی وضعیت بسیار مطلوبی داشت.

پورعلی ادامه داد: در بخش مسابقات نیز، برای اولین بار میزبانی رقابت‌های کشوری «کارات وان» و انتخابی تیم ملی را در استان برگزار کردیم که با استقبال بیش از بیش از ۱۰۰۰ بازیکن از سراسر کشور روبرو شد. خوشبختانه این رویداد با رضایت کامل ورزشکاران همراه بود و در پایان، استان اردبیل مقام اول، آذربایجان شرقی دوم و تهران سوم شدند.

وی افزود: این رقابت‌ها یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی کشور بود و الحمدلله با میزبانی شایسته اردبیل، تمامی ثبت‌نام‌ها در بخش سبک آزاد به نحو احسن انجام شد.

رئیس هیئت کاراته استان اردبیل گفت: در چشم‌انداز آینده نیز برنامه داریم تا اردبیل را جزو سه استان برتر کشور در رشته کاراته قرار دهیم. هرچند هیئت با مشکلاتی نیز مواجه است، اما با همدلی و تلاش همکاران، امیدواریم گام‌های مؤثری در توسعه این رشته برداریم.