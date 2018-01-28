کاهش بالای نرخ ارزدر روزهای آینده/هنوز زمان یکسان سازی فرا نرسیده

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر میزان حباب نرخ ارز با توجه به روند کاهشی که در بازار آغاز شده است، گفت: بازار ارز در حال طی کردن شرایط خاص خود است و طبیعی است که بانک مرکزی طبیعتا نظارت بر این روند دارد؛ البته به نظر می رسد که یک التهاب در یک تا دو ماه گذشته در این بازار رخ داد که اکنون، در حال تعدیل شدن است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تا حدود زیادی کاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد یافت، البته این کاهش در حد رقم و اعدادی خواهد بود که بتواند آن را برساند که حبابی در آن وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: البته برای کاهش نرخ ارز در بازار نمی توان رقم خاصی را اعلام کرد.

سیف در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به رانتی که تفاوت ارز مبادله ای با آزاد برای عده ای ایجاد کرده است، آیا تغییری در فهرست دریافت کنندگان ارز مبادله ای صورت خواهد پذیرفت، گفت: در مورد ارز مبادله ای، قرار ما بر یکسان سازی نرخ ارز است و این کار حتما عملیاتی خواهد شد؛ اما با توجه به شرایط ما در رابطه با ارتباطات بانکی بین المللی که در وضعیت کامل نیست و هنوز کمبودهایی در رابطه با ارتباطات بانکی در برخی کشورها داریم، لذا احتمال می دهیم که اجرای یکسان سازی نرخ ارز با ریسک هایی همراه باشد.

وی اظهار داشت: ما نیاز به مانور کامل بر روی منابع ارزی داریم، به خصوص در شرایطی که منابع ارزی کشور به صورت کافی وجود دارد، محدودیت های بین المللی در مقاطعی مشکلاتی ایجاد می کند که یکسان سازی را با وقفه مواجه خواهد کرد؛ بنابراین آن را به تعویق انداخته ایم که امیدواریم در اولین فرصتی که شرایط مناسب حاصل شود، آن تصمیم را در یکسان سازی نرخ ارز ایجاد کنیم.

سیف تاکید کرد: در شرایط کنونی، زمان مشخصی را برای یکسان سازی نمی توانم اعلام کنم.

رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تغییر فهرست دریافت کنندگان ارز مبادلاتی در دستور کار دولت برای سال آینده هست، خاطرنشان کرد: به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: برای کاغذ، حذف ارز مبادلاتی شایعه بود و کاغذ یکی از کالاهای اساسی به شمار می آید که بانک مرکزی مراقبت لازم را در ارتباط با آن خواهد داشت.

سیف همچنین در خصوص حراج های سکه نیز گفت: این کار بانک مرکزی برای تخلیه حباب سکه در بازار است، به این معنا که اگر نرخ طلا در نرخ ارز ضرب شود، آن گاه می توان نرخ بدون حباب سکه را به دست آورد، هر رقمی که مغایر با آن باشد، حتما حباب خواهد بود.

سیف در پاسخ به سوالی در خصوص تامین مالی بنگاههای بزرگ در بازار سرمایه گفت: بازارسرمایه در ایران رقیب بانک مرکزی نیست؛ در دنیا تامین مالی بین بازار پول و سرمایه صورت می گیرد، این درحالی است که تامین مالی بلندمدت و بنگاههای بزرگ از سوی بازار سرمایه صورت می گیرد و تامین مالی کوتاه مدت و بنگاههای کوچک و متوسط را نظام بانکی تغذیه می کند و هم اکنون هم در این رابطه در حال حرکت به سمت چنین مدلی هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بازار سرمایه نیز باید به این سمت حرکت کند تا به این نقش برگردد و بانک مرکزی نیز تلاش خود را در این زمینه مبذول داشته است. هم اکنون سهم ده درصدی بازار سرمایه اکنون به ۱۵ درصد رسیده است؛ اما به نظر می رسد که ترکیب ۶۰ به ۴۰ بین بازار پول و سرمایه مناسب است.