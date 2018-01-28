خسارت ۳۰ درصدی به محصولات کشاورزی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، نفس گره خورده مزارع کشاورزی استان با شرایط خشکسالی و کشاورزانی که محصولات زراعی آنها به ویژه در اراضی دیم دچار خسارت شده ، این روزها موجی از نگرانی را در استان ایجاد کرده است.

مهدی نور محمدی یکی از کشاورزان استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال اقدام به کاشت چهار هکتار گندم کردم که بر اثر بارش کم باران خشک و دچار خسارت شدند.

خسارت ۳۰ درصدی به محصولات زراعی استان

سید محمد تراب میری رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعی جاری با کاهش محسوس بارندگی روبرو بوده ایم.

وی افزود: به طوری که در هفت شهرستان عمده استان که کاشت اراضی آنها به صورت دیم است نسبت به سال گذشته بر اساس پیش بینی های کارشناسان تا الان بیش از ۳۰ درصد خسارت از نظر تولید روبرو شده ایم.

حالا کمبود نزولات جوی در دو ماه گذشته مسئولان آب و خاک را نیز به فکر چاره انداخته است.

اجرای سامانه های نوین آبیاری

اسماعیل گوهری مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای سامانه های نوین آبیاری، احداث شبکه های فرعی تحت فشار ، تجهیز و نوسازی اراضی و احداث کانال های آبیاری با هدف ارتقا راندمان آبیاری و کارایی مصرف فعال در دست اقدام است.

علی زینی وند کارشناس زراعت شهرستان دره شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر کاهش نزولات جوی در سال زراعی جاری ورود ریزگردها عاملی برای خسارت زدن به محصولات کشاورزی و کاهش تولید است.

همچنین کارشناسان زراعت در شرایط کمبود بارندگی ها پرهیز از کشت محصولات زراعی آب بر را توصیه می کنند.

مهمترین درمان کم آبی به ویژه در شرایط خشکسالی توسعه روش های نوین آبیاری در مزارع است که مسئولان باید از هم اکنون چاره اندیشی کنند تا در سال زراعی آینده خسارات به حداقل برسد.