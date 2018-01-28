انتقاد تند یک عضو شورا به تصویب کلیات طرح ترافیک جدید در صحن

الهام فخاری در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراض خود به طرح جدید ترافیک که در صحن علنی رای آورد، گفت: در جلسه ای که در معاونت برنامه ریزی در خصوص این طرح برگزار شد، انتقادات جدی به این طرح وجود داشت و نهادهای دانشگاهی و کارشناسان به آن انتقادات جدی داشتند و مشخص نبود این طرح از کجا آمده و چه جزئیاتی دارد.

وی با تاکید بر اینکه این تغییر ترافیکی تغییر بزرگی است که پیامدهای اجتماعی و سیاسی و شهری خواهد داشت، گفت: شورای عالی ترافیک تنها می تواند ورود به موضوعات فنی داشته باشد و پیامدهای این طرح گسترده تر از آن است و باید موضوع از طریق شورا پیگیری می شد.

فخاری با بیان اینکه موضوع طرح ترافیک جدید باید در سطح شورا به نتیجه می رسید و بعد به شورای ترافیک می رفت، گفت: این شتاب زدگی تاثیرات منفی و خطرناکی در پی دارد و دومین طرح معاونت حمل و نقل و ترافیک است که با محدودیت زمانی و بدون آنکه فرصت کافی برای بررسی آن وجود داشته باشد، از شورا مصوبه می گیرد.

وی با بیان اینکه طرح گذشته، طرح مسئله داری بوده که نکات منفی داشته است، گفت: اما برای جایگزینی این طرح باید با همفکری و اجماع نهادهای دانشگاهی و مدنی طرحی جدید تدوین کنیم و شتابزدگی و موکول کردن اصلاحات آن به آینده خطاست.

این عضو شورا در خصوص اینکه رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد داده اعضای شورا و مدیران از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، گفت: باید یک ماه اعضای شورا و مدیران ارشد شهری رصد شوند که آیا با مترو به محل های کار خود می آیند یا خیر.

فخاری ادامه داد: باید این طرح در کمیسیون های مربوطه بررسی و سپس برای تصویب به صحن آورده می شد اما این طرح به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ارجاع نشده است. متاسفانه شأن شورا به یک شورای رای دهنده به طرح هایی که از جزئیات آن اطلاعی ندارند و کار کارشناسی در خصوص آن انجام نشده، تنزل کرده است.

فخاری تصریح کرد: باید شفافیت لازم در خصوص اینکه آیا نهادهای حاکمیتی از طرح ترافیک استفاده رایگان می کنند یا نمی کنند، مشخص شود، چطور باید خبرنگاران یا وانت بارها یا گروه های دیگر هزینه بدهند اما نهادهای حاکمیتی نه، آیا مکانیزمی برای شفافیت پیش بینی شده یا نه. چرا کسی صدای منتقدان طرح در صحن نیست؟ در صورتی که گروه های تخصصی، دانشگاهی، انجمن های علمی و مدنی منتقد این طرح هستند.

وی تاکید کرد: آقای معاون در ریاست شورا و برخی اعضا صرفا جنبه های مثبت طرح را بزرگنمایی می کنند و اشاره ای به انتقادات جدی نسبت به این طرح ندارند.

فخاری اضافه کرد: چگونگی اعتراض مردم به نحوه محاسبه نرخ ها در صورتی که زمان ورود و خروج از محدوده مورد تایید آنها نباشد، مشخص نیست.