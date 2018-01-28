۱۰۶۹ پروژه در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز یکشنبه به مناسبت سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی وایام الله دهه فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک پدیده نادر بود در شرایطی که دنیای شرق دین را افیون توده ها می دانست و غرب اصولا باور نداشت با دین بتوان انقلابی را محقق کرد، این انقلاب با رهبری دینی و حضور مردم به پیروزی رسید.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران مردمی ترین انقلاب تاریخ است و هیچ طبقه ی استثنایی در پیروزی انقلاب نبود که برای به پیروزی رسیدن تلاش نکند.

زاهدی بیان کرد: در انقلابهای ضد سلطه معمولا همه شرکت می کنند مثلا در انقلاب فرانسه عمده هنرمندان و سیاست مداران شرکت کردند یا در انقلاب روسیه طبقه کارگر و روشنفکر بودند اما در انقلاب ما همه بودند فرودست و فرادست همه حضور داشتند.

افتتاح ۱۰۶۹ پروژه در استان قزوین

استاندار گفت: همزمان با دهه مبارک فجر ۱۰۶۹ پروژه عمرانی زیربنایی، صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با ۱۰۴۰ میلیارد تومان اعتبار در استان افتتاح می شود.

وی اظهار کرد: با افتتاح این پروژه ها زمینه اشتغال ۲۵۰۰ نفر در استان فراهم شده است.

زاهدی بیان کرد: در بخش زیربنایی و عمرانی ۸۰۹ پروژه با ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبار، در بخش اقتصادی و کشاورزی و صنعتی تعداد ۱۱۱ پروژه با ۶۶۰ میلیارد تومان اعتبار و در بخش فرهنگی و اجتماعی ۱۴۹ طرح با ۵۵ میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در قزوین تصریح کرد: در انتقال گاز و بهره برداری انرژی گاز قبل از انقلاب ۹۱ کیلومتر و با ۵۵ مشترک خانگی، اکنون ۵۲۰۰ کیلومتر با بیش از ۳۳۸ هزار مشترک داریم.

استاندار قزوین گفت: ۸۵ درصد جمعیت روستایی از انرژی گاز بهره مند هستند و همچنین تا پیش از انقلاب ۷۲ روستا دارای برق و اکنون ۸۲۹ روستا دارای برق هستند.

وی یادآور شد: در حوزه برق پیش از انقلاب طول خطوط انتقال در استان ۲ هزار و ۵۴۳ کیلومتر بود که اکنون به ۱۲ هزار و ۱۶۷ کیلومتر رسیده است.

زاهدی تصریح کرد: قبل ازانقلاب ۷۲ روستا داری برق بودند ولی اکنون ۸۲۹ روستا صاحب برق هستند.