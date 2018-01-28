به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران پارلمانی، درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و اعلام عدم واریز بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه و واکنش سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: وقتی مسئلهای ناقص و نابهنگام بیان میشود، آثار سوئی دارد، درحالیکه اگر به مرّ قانون عمل کنیم، متوجه میشویم که قانونگذار حکیم است و وقتی اعلام میکنم که گزارش تفریغ بودجه بعد از چهار ماه باید قرائت نهایی شود، یعنی در این چهار ماه همه فرصت داشته باشند که از خودشان دفاع کنند.
وی با بیان اینکه معتقدیم همکاری و تعامل میان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور باید بیشتر شود، افزود: عزیزانی که الان در دیوان محاسبات هستند، همگی از کارشناسان باتجربه و مورد احترام هستند، ای کاش میتوانستیم بر این کار مدیریت بیشتری میکردیم و ما نیز معتقدیم که دیوان محاسبات، چشم نظام و مجلس است و باید تقویت شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز همین نقش دیوان محاسبات را در قوه مجریه دارد و اتفاقاً جلسات هماهنگی با دیوان داریم؛ به ویژه با مدیریت فعلی دیوان محاسبات، نظر ما این است که دیوان محاسبات با آنچه که در دهههای گذشته به عنوان یک مرجع مُچبگیر و پروندهساز فعالیت میکرده، فاصله گرفته است.
نوبخت تصریح کرد: در مدیریت و در مرحله عمل، معمولاً بنا به تشخیص، یک مسئله با تقدم و تأخر مواجه میشود، بدون آنکه منجر به سوءاستفاده شود؛ اما ممکن است همین مسئله باعث تشکیل پرونده برای مدیر شود. اما خوشبختانه الان چنین رویکردی در دیوان محاسبات نیست؛ اگر یک دستگاه نظارتی با واسطه عمل کند و وقتی میبیند یک دستگاه در حال انحراف است، بلافاصله راهنماییاش کند و تذکر دهد، هم کار مردم انجام میشود و هم شهامت تصمیمگیری مدیران گرفته نمیشود.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دیوان محاسبات توضیحات سازمان برنامه و بودجه را درباره عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی و پتروشیمی پذیرفته و آیا درباره رد این رابطه به تفاهم رسیدهاید یا خیر، اظهار داشت: بله، هم با آقای عادلآذر و هم با آقای لاریجانی صحبت کردهایم و دیشب هم قبل از حضور من در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون، با آقای رئیسجمهور و رئیس مجلس صحبت کردم.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: آقای عادلآذر انسان فهیم و با تجربهای است و من احساس کردم گاهی یک حرف به جهت وجود یک بستر خاص، معنای دیگری میدهد و این موضوع هم از همان قبیل است؛ به گونهای که وقتی این موضوع اعلام شد، همان شب بلافاصله در رسانههای خارجی طوری این مسئله را تلقی کردند که ظلم به نظام بود؛ در این شرایط آیا میتوان از یک جوان کمتجربه، پرخواسته و امیدوار به آینده، انتظار امید داشت؟
نوبخت ادامه داد: وقتی به این شکل بعضی مطالب مطرح میشود، این جوان تصور میکند که خلاف قانون صورت گرفته و وقتی این درآمد واریز نشده، به جیب مدیران رفته است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دیوان محاسبات استدلال سازمان برنامه و بودجه را پذیرفته یا خیر، تصریح کرد: اجازه دهید، قرار است دیوان محاسبات در این رابطه اظهارنظر کند.
نظر شما