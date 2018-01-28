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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

فرمانده انتظامی کبودرآهنگ خبرداد.

کشف یک محموله کالای قاچاق در کبودرآهنگ

کشف یک محموله کالای قاچاق در کبودرآهنگ

کبودرآهنگ - فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشف کالای قاچاق در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ محمدعلی محمدی درتشریح این خبرگفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این شهرستان نسبت به ایجاد ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی اقدام کردند.

وی افزود: ماموران به یک دستگاه خودروسواری مشکوک و آن را به متوقف کردند.

سرهنگ محمدعلی محمدی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، تعداد ۱۰۰ تخته پتوی خارجی قاچاق به ارزش بیش ۱۲۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4212310

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