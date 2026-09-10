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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶

توقیف محموله قاچاق در دیلم؛ دستگیری ۲ متهم

توقیف محموله قاچاق در دیلم؛ دستگیری ۲ متهم

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از توقیف محموله میلیاردی لب‌تاپ‌های قاچاق در این شهرستان و دستگیری ۲ متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید موسوی در حین کنترل محور خروجی منتهی استان همجوار همزمان دو دستگاه خودروی پراید و اتوبوس را به ظن حمل کالای قاچاق توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها مقادیر قابل توجهی لپ تاپ و سایر لوازم جانبی رایانه و موبایل در مدل های مختلف کشف شد .

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۵ میلیارد برآورد کردند، خاطر نشان کرد : در این راستا دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند .

کد مطلب 6943369

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