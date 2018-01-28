رفیعی جایگزین حمید احمدی در تیم ملی فوتسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احمدی ملی پوش باتجربه فوتسال ایران به دلیل آسیب دیدگی رباط خارجی پای خود قادر به همراهی تیم ملی فوتسال ایران در جام ملتهای آسیا نیست.

بر همین اساس و با توجه به شرایط دیگر بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی، علیرضا رفیعی به عنوان بازیکن جایگزین احمدی تیم ملی ایران را در جام ملتهای آسیا چین تایپه همراهی می کند.

همچنین قدرت بهادری بازیکن چپ پای تیم ملی فوتسال در فهرست نهایی بازیکنان اعزامی به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا قرار نگرفت.

ملی پوشان فوتسال ایران سه شنبه شب از طریق امارات راهی تایپه محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا می شوند.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا با چین، عراق و میانمار همگروه است.