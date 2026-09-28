تاملی بر رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه در حل مسائل مسجد

گردهمایی نخبگان کانون‌های مساجد در اولین رویداد ملی «حل مسائل مسجد با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» با حضور نخبگان







به گزارش روابط عمومی؛ اولین رویداد ملی «حل مساله و نوآوری‌های مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» به همت اداره‌کل آموزش، نوآوری و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از امروز در سوادکوه مازندران آغاز می‌شود.



آیین افتتاحیه این رویداد عصر امروز یکشنبه ۵ مهر در اردوگاه شهدای خرماکلای سوادکوه با حضور ۱۱۰ نفر از مدیران فعال و نخبه کانون‌های مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود.



شرکت‌کنندگان در این رویداد در عرصه ارائه فرم و بوم آموزش خواهند دیدند و از سوی دیگر طرح‌ها، ایده‌ها و تجارب خود را به اشتراک می‌گذارند. این طرح‌ها داوری شده و در نهایت از بهترین طرح‌ها تقدیر به عمل می‌آید. شرکت‌کنندگان همچنین در روز پایانی این رویداد از کانون فرهنگی هنری شهید علی گراییلی در خرماکلا بازدید کرده و با یکی از کانون‌های الگو در زمینه نوآوری و ایده‌پردازی آشنا خواهند شد.



در این دوره استادانی چون دکتر مرتضی تسخیری، دکتر وحید فرهودی، دکتر سعید زاهدی، دکتر رضا درمان، دکترمهدی باقری‌زاده اقدام به تدریس مباحث مرتبط با دوره می‌کنند.



گفتنی است در اولین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوری‌های مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه»؛ کانون‌های مساجدی که دارای ایده، ابتکار یا الگو و تجربه موفقی در چالش‌های «حل مسائل و نیازهای مسجد، کانون و محله»؛ «پایداری مالی و خودگردانی مساجد و کانون های فرهنگی هنری»؛ «جذاب‌سازی برنامه‌ها و جذب نوجوانان و جوانان به مساجد»؛ «الگوی حکمرانی مسجدمحور در مدیریت محله»؛ «تقویت هم‌افزایی «مسجد، مدرسه، خانواده» و «احیای هویت و اثرگذاری کانون‌ها در سپهر فرهنگی کشور» هستند حضور خواهند یافت.



اولین رویداد ملی «حل مساله و نوآوری‌های مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» ۵ تا ۹ مهر ۱۴۰۵ به دبیری نجم‌الدین آفتابی‌آرانی مدیرکل آموزش، نوآوری و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می‌شود.